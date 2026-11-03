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Συνεχίζεται αύριο ενώπιον του Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, η κεκλεισμένων των θυρών δίκη, με κατηγορούμενο τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αύριο θα συνεχισθεί η αντεξέταση του Αξιωματικού του Αρχηγείου Αστυνομίας, που ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την εξέταση της υπόθεσης, μετά την καταγγελία γυναίκας στην Πάφο για βιασμό της.

Αναλόγως της πορείας της υπόθεσης, θα εξαρτηθεί, κατά πόσον θα διαρκέσει η αντεξέταση του από τους δικηγόρους υπεράσπισης του κατηγορουμένου, για την αυριανή ή και για επόμενες ημέρες.

Σύντομα θα προσέλθει ενώπιον του Δικαστηρίου, όπως έχουμε πληροφορηθεί, άλλο ένα πρόσωπο, ως μάρτυρας κατηγορίας, ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα παρουσιαστεί και αν θα παρουσιαστεί γνωστός επιχειρηματίας της Πάφου, ο οποίος όμως αναρρώνει μετά από ασθένεια.

Τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου βαραίνουν πέντε κατηγορίες που αφορούν σε βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και σε χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.