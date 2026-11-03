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Ξεκίνησαν οι υποχρεωτικοί επαναπατρισμοί Σύρων των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίφθηκαν τελεσίδικα από το Διοικητικό Δικαστήριο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, επιβεβαιώνοντας και το χθεσινό δημοσίευμα του philenews.

Ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε πως «η Κυπριακή Δημοκρατία είναι από τα λίγα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επαναπατρίζουν υποχρεωτικά Σύρους».

«Παράλληλα, συνεχίζουμε με ταχείς ρυθμούς την απόρριψη αβάσιμων αιτήσεων ασύλου και την αφαίρεση καθεστώτος συμπληρωματικής προστασίας από όσους δεν τη δικαιούνται», ανέφερε.

Επιπρόσθετα, είπε ότι «τους επόμενους μήνες θα αυξηθούν οι έλεγχοι για εντοπισμό παρανόμως διαμενόντων και για καταπολέμηση της παράνομης/αδήλωτης εργασίας».

«Η συνεργασία όσων εργοδοτούν ή στεγάζουν αλλοδαπούς είναι απαραίτητη, ώστε να μην παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ