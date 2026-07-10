Από τις 12.000 αιτήσεις ασύλου πριν μερικά χρόνια φτάσαμε στις μόλις μερικές εκατοντάδες, με το μεταναστευτικό όχι μόνο να είναι πλέον διαχειρίσιμο, αλλά και να επιτρέπει στους αρμόδιους να ασχοληθούν με τη νόμιμη μετανάστευση και την επανένταξη.

Οι αριθμοί στην περίπτωση αυτή λένε την αλήθεια, αφού η μείωση των αφίξεων αιτητών ασύλου το α’ εξάμηνο του 2026 έφτασε στο 92% σε σχέση με το 2022, ενώ από την έναρξη της παρούσας διακυβέρνησης έχουν αναχωρήσει περίπου 35.000 υπήκοοι τρίτων χωρών. Παράλληλα, μετά την αλλαγή του καθεστώτος στην Συρία, 5.200 υπήκοοι έχουν αναχωρήσει οικειοθελώς.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε χθες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νικόλας Ιωαννίδης, το 2025 καταγράφηκαν 12.029 συνολικές αναχωρήσεις, ο υψηλότερος αριθμός που έχει επιτευχθεί ποτέ, με αναλογία αφίξεων προς αναχωρήσεις 1 προς 5.

«Η παρούσα κατάσταση συνεχίζει να επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας: το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 92% σε σχέση με το 2022, ενώ από την έναρξη της διακυβέρνησης έχουν αναχωρήσει περίπου 35.000 υπήκοοι τρίτων χωρών». Αυτή τη στιγμή εκκρεμούν 13.500 αιτήσεις για άσυλο.

Σαφή βελτίωση παρουσιάζει και η κατάσταση με τις εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου, αφού από τις 35.000 που εκκρεμούσαν πριν τρία χρόνια τώρα φτάσαμε στις 13.500, δηλαδή παρουσιάζεται μείωση κατά 86%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ιωαννίδης στον περί προσφύγων νόμο στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη μετανάστευση που ψηφίστηκε πρόσφατα, τονίζοντας πως ο κεντρικός στόχος είναι να μετατρέψουμε τις μεταναστευτικές ροές από πρόβλημα σε λύση. Στείλαμε το μήνυμα στην ΕΕ ότι θα δίνουμε την προστασία σ’ αυτούς που δικαιούνται αλλά θα διαφυλάξουμε τα σύνορά μας, τόνισε. Ο ίδιος στάθηκε σε δύο ορόσημα, την έναρξη του συμφώνου για την μετανάστευση και στον νέο κανονισμό για τις επιστροφές.

Όσον αφορά στις υποδομές, είπε ότι ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του Κέντρου Πρώτης Φιλοξενίας Πουρνάρα, ενώ στην περιοχή Λίμνες έγιναν δύο έργα, το Κέντρο φιλοξενίας 1.000 ατόμων και το Προαναχωρησιακό Κέντρο όπου διαμένουν όσοι θα επαναπατριστούν. «Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στους Σύρους που είτε έχουν άσυλο ή διεθνή προστασία. Εκτός από τις 5.200 που επαναπατρίστηκαν οικειοθελώς, έχουμε 2.000 αποσύρσεις αιτήσεων, ενώ τώρα υπάρχει το σχέδιο επαναπατρισμού οικογενειών όπου τους δίνουμε κίνητρο που παρέχεται από την ΕΕ», υπογράμμισε ο Υφυπουργός.

Για τη νόμιμη μετανάστευση, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι σήμερα βρίσκονται νόμιμα στην Κύπρο 200.000 αλλοδαποί και παρατήρησε ότι το 70% των εξόδων για τη μετανάστευση καταβάλλονται από την ΕΕ. Ανέφερε ακόμα ότι ετοιμάστηκε η πρώτη στρατηγική για την επανένταξη των μεταναστών ώστε να σπάσουν τα γκέτο που δημιουργούνται σε διάφορες περιοχές.

Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του ότι παρατηρήθηκε 90% μείωση μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική γιατί πίστευαν ότι έρχονταν στην κεντρική Ευρώπη. Με επί τόπου ενημέρωση, με διαφημίσεις και άλλες ενέργειες, ενημερώθηκαν υποψήφιοι που θα ήθελαν να έρθουν στην Κύπρο ότι δεν θα μπορούσαν μετά να μεταβούν στην Ευρώπη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι υπάρχει συνεργασία με την Αστυνομία και την Εθνική Φρουρά για επιτήρηση της Πράσινης Γραμμής, υπάρχουν κάμερες, περίπολα, drones ώστε να αντιμετωπίζονται οι διακινητές κυρίως. Οι έλεγχοι, υπογράμμισε, έχουν ως βάση τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής ότι δεν είναι σύνορο γι’ αυτό και ασκούμε ελέγχους στη βάση αυτού του κανονισμού.

Οι αριθμοί είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής: Αυξημένη επιτήρηση Πράσινης Γραμμής και ναυτικές περιπολίες, ταχύτερη εξέταση αιτήσεων ασύλου, στενή συνεργασία με τρίτες χώρες και ευρωπαϊκούς θεσμούς, και ενίσχυση των επιστροφών. Έχουμε διασώσει χιλιάδες πρόσωπα που κινδύνευαν στη θάλασσα και στόχος μας είναι οι διακινητές που θησαυρίζουν από την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Από πρόβλημα μετατράπηκε σε λύση

Στις τοποθετήσεις τους οι βουλευτές στην πλειοψηφία τους τόνισαν το σωστό έργο που γίνεται στο μεταναστευτικό με τον Υφυπουργό να απαντά πως μετατράπηκε από πρόβλημα σε λύση. «Με απλά λόγια: Όποιος δικαιούται προστασία, τη λαμβάνει. Όποιος έχει νόμιμη βάση παραμονής, εντάσσεται σε σαφές πλαίσιο κανόνων. Όποιος δεν δικαιούται να παραμείνει, επιστρέφει με διαδικασίες νόμιμες, ανθρώπινες και αποτελεσματικές», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, κινείται και το νέο αναθεωρημένο Σχέδιο Υποβοήθησης Εθελούσιου Επαναπατρισμού Οικογενειών στη Συρία για το 2026 που αποτελεί πρακτική απάντηση. Δίνει τη δυνατότητα οργανωμένης, εθελούσιας και αξιοπρεπούς επιστροφής οικογενειών, ενώ επιτρέπει τη νόμιμη και ελεγχόμενη προσωρινή παραμονή και εργασία ενός ενήλικου μέλους της οικογένειας.

Αναφορικά με τους λήπτες επιδομάτων αυτοί ανέρχονται σήμερα στις 2.000, εκ των οποίων οι 400 Σύροι και γίνονται προσπάθειες να κατευθυνθούν σε εργασία. Οι λήπτες μειώθηκαν κατά 50%, ενώ λόγω παραβατικότητας που επιδεικνύουν και γίνεται συνεχής αφαίρεση καθεστώτος από άτομα που παραβαίνουν την τάξη και ασφάλεια.

Όσοι παραβατούν θα φεύγουν

Υφυπουργός: «Η Κύπρος σέβεται τη διεθνή νομιμότητα, αλλά είναι κράτος με κανόνες. Και οι κανόνες ισχύουν για όλους»

Σαφής ήταν η τοποθέτηση του υφυπουργού Μετανάστευσης για τους αιτητές ή όσους έχουν νόμιμο καθεστώς και καταπιάνονται με την παρανομία. «Δεν ανεχόμαστε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά από αλλοδαπούς. Ενεργώντας στο πλαίσιο της νομοθεσίας, όταν αλλοδαποί κρίνονται επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, δίνω αμέσως οδηγίες είτε για ανάκληση ασύλου είτε για ανάκληση αδειών παραμονής. Το μήνυμα είναι σαφές: Η Κύπρος σέβεται τη διεθνή νομιμότητα, αλλά είναι κράτος με κανόνες. Και οι κανόνες ισχύουν για όλους», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την ένταξη των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε την Εθνική Στρατηγική Ένταξης των νομίμως διαμενόντων μεταναστών, με έμφαση στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την πρόσβαση στη νόμιμη αγορά εργασίας και την εξοικείωση με την κοινωνία, τους θεσμούς, τον τρόπο ζωής και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Τέλος, αναφέρθηκα στον αναπτυξιακό χαρακτήρα της μετανάστευσης. Σκοπός μας είναι να εξορθολογίσουμε τις διαδικασίες της νόμιμης μετανάστευσης για να συμβάλουμε στην ενίσχυση της οικονομίας, καθώς και την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, εντάσσεται η νέα ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης συγκεκριμένων κατηγοριών αδειών διαμονής. Είναι μια καινοτομία που μειώνει τη γραφειοκρατία, περιορίζει την ανάγκη φυσικής παρουσίας και ενισχύει τη διαφάνεια και τη διοικητική ικανότητα.

Η Κυβέρνησή μας και το Υφυπουργείο θα συνεχίσουν με σοβαρότητα, σχέδιο και συνέπεια. «Οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες: Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου, μείωση παράνομων ροών, μείωση εκκρεμουσών αιτήσεων ασύλου, αξιοποίηση του νέου πλαισίου επιστροφών, εφαρμογή του σχεδίου για τους Σύρους, ένταξη με κανόνες, ψηφιοποίηση διαδικασιών, ρυθμιζόμενη νόμιμη μετανάστευση που να συμβάλλει στην ανάπτυξη στον τόπο μας», κατέληξε.