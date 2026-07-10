Σημαντικό ορόσημο για την στρατηγική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Frederick αποτελεί η ίδρυση της Ιατρικής του Σχολής, με το ακαδημαϊκό ίδρυμα να εργάζεται πυρετωδώς για την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Ιατρική Σχολή αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της και να υποδεχθεί τους πρώτους της φοιτητές, τον Σεπτέμβριο του 2028. Θα στεγαστεί σε νέο κτήριο που θα ανεγερθεί στη Λεμεσό, δίπλα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick.

Πριν από μερικές μέρες, το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας στελέχωσης της υπό ίδρυση Ιατρικής Σχολής, με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού όλων των βαθμίδων και θέσεις ακαδημαϊκής ηγεσίας.

Παράλληλα, έχει διοριστεί η ομάδα που θα ηγηθεί της ίδρυσης της Σχολής και θα επιβλέψει τη διαδικασία πιστοποίησης του προγράμματος σπουδών ιατρικής, το οποίο θα είναι βασισμένο στο καθιερωμένο μοντέλο του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και θα προσφέρεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές στην ιατρική εκπαίδευση.

Όπως δήλωσε στον «Φ», ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Γιώργος Δημοσθένους, «η ανακοίνωση για την ίδρυση της νέας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας, σε στρατηγική συνεργασία με το εμβληματικό και διεθνούς αναγνώρισης University of Manchester, έναν πραγματικό ηγέτη στην ιατρική εκπαίδευση, αποτελεί ορόσημο για τα ακαδημαϊκά δρώμενα».

«Προσωπικά, αισθάνομαι βαθιά περήφανος, καθώς η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής και εντατικής προετοιμασίας που ξεπερνά τα δύο χρόνια, με συνεχείς και παραγωγικές συναντήσεις των ομάδων εργασίας μας», ανέφερε ο πρύτανης, προσθέτοντας πως «αυτή τη στιγμή, η Διοίκηση, οι Πρυτανικές Αρχές και η ηγετική ομάδα της προπαρασκευαστικής επιτροπής του πανεπιστημίου μας εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς, έχοντας ως ξεκάθαρο στόχο την έναρξη λειτουργίας της Σχολής το 2028».

Σύμφωνα με τον κ. Δημοσθένους, στρατηγική επιλογή του ιδρύματος δεν είναι τα μεγάλα ανοίγματα. «Αντίθετα, δημιουργούμε μια Ιατρική Σχολή που θα δίνει απόλυτη έμφαση στην ποιότητα και στα αυστηρά κριτήρια εισδοχής, διατηρώντας έναν στοχευμένο αριθμό εισακτέων».

«Παράλληλα, σε στενή συνεργασία με τις εξειδικευμένες ομάδες του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, έχουμε ήδη προχωρήσει στην πρώτη προκήρυξη για τη στελέχωση των προ-κλινικών ειδικοτήτων, ενώ τροχοδρομούνται οι νέες προκηρύξεις για τις κλινικές ειδικότητες. Οι διαδικασίες αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τα νοσοκομεία με τα οποία έχουμε υπογράψει συμφωνίες, με στόχο την οργάνωση των υποδομών για την κλινική άσκηση των φοιτητών μας.

Από την πρώτη κιόλας μέρα της ανακοίνωσης, εκδηλώνεται ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία από διαπρεπείς επιστήμονες του εξωτερικού, διεθνείς και επαναπατριζόμενους Κύπριους, καθώς και από κορυφαίους επιστήμονες από την Κύπρο και την Ελλάδα», δήλωσε ο πρύτανης.

Επικεφαλής της ανάπτυξης της Σχολής είναι ο καθηγητής Δημήτρης Καρδαμάκης, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα Ιδρυτικού Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής και την ομάδα συμπληρώνουν ο δρ Σπύρος Πίπης ως αναπληρωτής Κοσμήτορας Κλινικής Εκπαίδευσης και ο John Surrey ως Chief Operating Officer.