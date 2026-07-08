Όχι στο Μουντιάλ! Εκεί τα πάει αρκετά καλά. Τα «σκληρά παιχνίδια» αλλού παίζονται. Συγκεκριμένα σε εκείνες που εδώ και χρόνια, δέχονται «εισβολή» από λαθρομετανάστες. Όπως θα διαβάσετε, τρεις χώρες, συμμάχησαν για να σταματήσει αυτό, διότι έχει ξεφύγει πλέον τόσο πολύ το πράγμα. Διαβάστε τι κάνουν;

Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομένης και της Βόρειας Ιρλανδίας) έχουν ζητήσει εξειδικευμένη βοήθεια από αστυνομικές δυνάμεις για να βοηθήσουν στη διαχείριση επικίνδυνων ταραχών από λαθρομετανάστες, διασυνοριακών ταραχοποιών ή σοβαρών διαταραχών της δημόσιας τάξης.

Δεν ζητούν να καταλάβουν οι ευρωπαϊκές Αρχές τις άγριες, πράγματι, συνθήκες υπό τις οποίες αναγκάστηκαν να φύγουν από τις χώρες τους, αφήνοντας πίσω πολλά αγαπημένα τους πρόσωπα.

Θεωρούν δεδομένο ότι για ανθρωπιστικούς λόγους, τουλάχιστον, οι χώρες υποδοχείς έχουν υποχρέωση να τους επιτρέψουν την είσοδο, δίχως όρους.

«Θα μας φιλοξενήσουν συγγενείς και φίλοι που είναι κιόλας εδώ, θα δουλέψουμε για να στέλνουμε λίγα χρήματα στις γυναίκες και στα παιδιά μας που αφήσαμε πίσω».

Δυστυχώς, δεν γίνεται πάντα αυτό. Ούτε συγγενείς, ούτε φίλους έχουν. Μόνο ανάγκη. Και απελπισία.

Εύκολα πέφτουν στην παρανομία. Κι ακόμα πιο εύκολα ξεσπούν άγριες ταραχές μεταξύ προσφύγων!

Παραδοσιακά, οι ευρωπαϊκές χώρες βασίζονται στις δικές τους εθνικές αστυνομικές δυνάμεις για την καταστολή ταραχών εντός των κυρίαρχων συνόρων τους.

Υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένοι μηχανισμοί για την επίκληση της διασυνοριακής ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας, διμερούς βοήθειας ή και αμοιβαία βοήθεια κατά τη διάρκεια ακραίων πολιτικών ταραχών.

Έτσι, λοιπόν, οι ευρωπαϊκές χώρες που ζητούν ενισχύσεις αστυνομικών δυνάμεων και από άλλες, είναι:

• Γερμανία: Μετά τις μαζικές ταραχές της Συνόδου Κορυφής της G20 του 2017 στο Αμβούργο, οι οποίες περιλάμβαναν σοβαρές οδομαχίες, λεηλασίες και εμπρησμούς, η γερμανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ βοήθεια για την επιβολή του νόμου. Πιο συγκεκριμένα, ζήτησε από τους Ευρωπαίους εταίρους να επιταχύνουν την παροχή βοήθειας, να ανταλλάξουν διασυνοριακές πληροφορίες και να εκτελέσουν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για να βοηθήσουν στον εντοπισμό εκατοντάδων βίαιων, εξτρεμιστών ταραχοποιών που είχαν φτάσει στη χώρα από μέρη όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία.

• Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία): Κατά τη διάρκεια έντονων περιόδων πολιτικής αναταραχής και κοινωνικής αναστάτωσης, η Αστυνομική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) ζήτησε επίσημα αμοιβαία βοήθεια μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Αρχηγών Αστυνομίας. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει στη Βόρεια Ιρλανδία να ζητήσει εκατοντάδες αστυνομικούς εκπαιδευμένους σε ταραχές από τη Μεγάλη Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία) για να αναπτυχθούν απευθείας στην περιοχή και να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της δημόσιας ασφάλειας και στη διατήρηση της τάξης.

• Γαλλία: Ενώ η Γαλλία διαχειρίζεται κατ’ ιδίαν τις ταραχές στην δική της ηπειρωτική επικράτεια χρησιμοποιώντας τις εγχώριες δυνάμεις της, βασίζεται όμως και σε διμερείς συμφωνίες επιβολής για εξειδικευμένη αστυνόμευση των συνόρων και τα υπερπόντια εδάφη. Για παράδειγμα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των συνόρων από κοινού, έστω και με πολύ μεγάλο χρηματικό κόστος, Βρετανία και Γαλλία συμφώνησαν να αναπτύξουν αστυνομικούς εκπαιδευμένους σε ταραχές στις γαλλικές παραλίες για να καταπολεμήσουν βίαιες συμμορίες λαθρεμπορίου ανθρώπων και τοπικές ταραχές. Επιπλέον, η κεντρική γαλλική κυβέρνηση αποστέλλει συχνά εξειδικευμένες μοίρες της ηπειρωτικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση ταραχών στα υπερπόντια εδάφη της (όπως η Νέα Καληδονία και η Μαρτινίκα) όταν οι τοπικές ικανότητες κατακλύζονται από βίαιες ταραχές.

Όταν η εγχώρια ικανότητα επιβολής του νόμου μιας χώρας της ΕΕ κατακλύζεται από μια σοβαρή κρίση ή βίαιη κοινωνική αναταραχή, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά πλαίσια για να ζητήσει βοήθεια από γειτονικά έθνη.

Πώς; Με το Δίκτυο ATLAS, μία συνεργατική δομή που θεσπίζεται με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ. Επιτρέπει σε ένα κράτος-μέλος να προσκαλέσει ειδικές μονάδες αστυνομικής επέμβασης (όπως η GSG 9 της Γερμανίας ή η GIGN της Γαλλίας) από άλλη χώρα για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων κρίσης, υψηλού κινδύνου.

Υπάρχει επίσης η Ευρωπαϊκή Δύναμη Χωροφυλακής, που αποτελείται από αστυνομικές δυνάμεις υπό στρατιωτικό καθεστώς. Μπορεί να ζητηθεί από κράτη-μέλη ή διεθνείς οργανισμούς ειδικά για τη διαχείριση της δημόσιας τάξης και την καταστολή σοβαρών κοινωνικών αναταραχών.

Η Ρήτρα Αλληλεγγύης της ΕΕ Διατυπώνεται στο Άρθρο 222 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης, επιτρέπει σε ένα πληττόμενο έθνος της ΕΕ να κινητοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα μέσα» εάν οι εθνικές του ικανότητες αντίδρασης κατακλύζονται σε μεγάλο βαθμό από μια κρίση.

(*) Τα στοιχεία είναι από την βρετανική «Guardian» και την διαδικτυακή μόνο έκδοση της γαλλικής «Le Monde» στα αγγλικά. Εντύπως, παραμένει ανένδοτη στο Seulement le Français! Η εικονογράφηση, από το Worldwide Immigration.