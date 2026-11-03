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Εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται στις κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών σε μία κρίσιμη αναμέτρηση, που θα διαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα επόμενα δύο χρόνια. Η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου βρίσκεται σε οριακό σημείο, με τους Ρεπουμπλικανούς να κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο σε Βουλή των Αντιπροσώπων ή Γερουσία, καθώς οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στους Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε από το Βερμόντ και εξελίσσεται σε ολόκληρη την ανατολική ακτή από τη Νέα Υόρκη, ως το Κεντάκι. Οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν σε Χαβάη και Αλάσκα ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται μετά τη 01:00 ώρα Κύπρου από το χωριό Ντίξβιλ Νότς στο Νιού Χάμσαιρ, που έχει ελάχιστους κατοίκους. Στις 6 το πρωί θα κλείσει και η τελευταία κάλπη, ενώ τα προγνωστικά επιμένουν ότι οι εκλογές θα καθορίσουν την τελευταία διετία του Ντόναλντ Τραμπ.

‘Ηδη πάντως έχουν ψηφίσει 57 εκατομμύρια αμερικανοί, πρόωρα ή με επιστολική ψήφο.

Με κριτήριο την ακρίβεια ψηφίζει το 78% των Αμερικανών

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρή αύξηση τεσσάρων εδρών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, προκειμένου να ανατρέψουν τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι διαθέτουν 218 έναντι 214 εδρών στη Βουλή και 53 έναντι 47 στη Γερουσία.

Όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί εκτιμάται πως θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ωστόσο η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Η τελευταία δημοσκόπηση του Reuters δίνει προβάδισμα 8 μονάδων στους Δημοκρατικούς, με υποχώρηση τριών μονάδων από το 11% της περασμένης εβδομάδας.

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 32%, καθώς πάνω από το μισό των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις απαντά ότι θα δώσει ψήφο αποδοκιμασίας. Καθοριστικές χαρακτηρίζονται οι τιμές των καυσίμων με το γαλόνι να έχει διπλασιαστεί στα 6.52 δολάρια σε σχέση με τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στον αντίποδα, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ομάδες ψηφοφόρων που αποτελούν σημαντική εκλογική βάση των Δημοκρατικών, όπως οι νέοι, οι Αφροαμερικανοί και οι ισπανόφωνοι, παρουσιάζουν ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις ενδιάμεσες εκλογές σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές.

«Δεν θέλουμε τζιχαντιστή στη Γερουσία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα, διεξάγοντας 25 προεκλογικές εμφανίσεις σε 30 ημέρες. Η τελευταία ομιλία του 80χρονου προέδρου, πριν ανoίξουν οι κάλπες έγινε με φόντο το επίμαχο σημείο της ανακαινισμένης πισίνας του Μνημείου Λίνκολν. «Όταν ψηφίζετε, να θυμάστε ότι ένα κόμμα που μισεί την Αμερική δεν μπορεί να επιτραπεί να κυβερνά τους ανθρώπους που έχτισαν τη χώρα μας», τόνισε. «Δεν θέλουμε να έχουμε έναν τζιχαντιστή στη Γερουσία μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με νέες βολές κατά του αιγυπτιακής καταγωγής υποψηφίου των Δημοκρατικών, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ.

Αναλυτές υπενθυμίζουν ήδη τι έγινε τα ξημερώματα της 4ης Νοεμβρίου 2020: Προτού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων σε αρκετές πολιτείες, ο Τραμπ ανακήρυξε τη νίκη του και ζήτησε να σταματήσει η καταμέτρηση. Τελικά ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, ενώ ακόμη και σήμερα, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020 αμφισβητώντας παράλληλα την αξιοπιστία των φετινών ενδιάμεσων εκλογών.

Οι πολιτείες κλειδιά

Οι Δημοκρατικοί στοχεύουν να κερδίσουν έδρες σε πολιτείες όπως το Μέιν και η Φλόριντα, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να διατηρήσουν παραδοσιακά προπύργιά τους σε πολιτείες όπως το Τέξας, όπου επί 28 χρόνια επικρατούν.

«Μητέρα των μαχών» χαρακτηρίζεται η αναμέτρηση του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλάρικο, πρώην εκπαιδευτικού, πολιτικού γερουσιαστή στο Όστιν και σπουδαστή θεολογίας, με τον συντηρητικό γενικό εισαγγελέα Κεν Πάξτον, ο οποίος έχει την έδρα του στο Ντάλας, στηρίζεται από τον Tράμπ και φέρεται να χρηματοδοτείται από τον Ίλον Μασκ, με περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια.

Μια νίκη των Δημοκρατικών στο Κάνσας θα ανέτρεπε 94 χρόνια ιστορίας – η τελευταία φορά που αυτή η πολιτεία της Μεσοδυτικής Αμερικής εξέλεξε Δημοκρατικό γερουσιαστή ήταν το 1932. Ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ είναι ο Ρεπουμπλικάνος που προσπαθεί να αποφύγει μια ταπεινωτική ήττα, ενώ ο υποψήφιος για πρώτη φορά και Μεθοδιστής πάστορας Άνταμ Χάμιλτον είναι ο Δημοκρατικός που προσπαθεί να σπάσει τα ρεκόρ.

Στο Μίσιγκαν η αναμέτρηση μεταξύ του αιγυπτιακής καταγωγής υποψηφίου των Δημοκρατικών Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ και του Ρεπουμπλικανού πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς, συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Αν κερδίσει ο Ελ Σαγιέντ, θα πρόκειται για μια τεράστια νίκη για την προοδευτική πτέρυγα του κόμματος, ωστόσο, το αποτέλεσμα παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπο.

Στο Οχάιο τελευταία φορά που οι Δημοκρατικοί κέρδισαν εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στην πολιτεία ήταν το 2008, αλλά αν χάσουν ξανά μειώνονται και οι πιθανότητες για τον έλεγχο του Κογκρέσσου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν για την Αϊόβα, καθώς η μάχη για την κενή έδρα στη Γερουσία είναι υπερβολικά αμφίρροπη. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άσλει Χίνσον αντιμετωπίζει τον μετριοπαθή Δημοκρατικό πολιτειακό βουλευτή Τζος Τούρεκ.

Στο Μέιν, εάν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να μιλάνε για δικαίωση καθώς η πολιτεία συνιστά μοναδική περίπτωση όπου ένας Ρεπουμπλικανός κατέχει έδρα στη Γερουσία σε πολιτεία την οποία κέρδισε η Κάμαλα Χάρις το 2024.

Στη Βόρεια Καρολίνα, οι δημοσκοπήσεις και οι αναλυτές υποδεικνύουν ότι η έδρα στη Γερουσία που κατέχουν οι Ρεπουμπλικανοί είναι πιθανό να περάσει στους Δημοκρατικούς.

Πότε κλείνουν οι κάλπες: Αυλαία – θρίλερ στην Αλάσκα;

Τα πρώτα εκλογικά τμήματα στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι κλείνουν στη 01:00 ώρα Κύπρου και ακολουθούν στις 02:00 η Τζόρτζια και στις 02:30 η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο.

Στις 03:00 ώρα Κύπρου κλείνουν οι κάλπες στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας και, κατά κανόνα, στο Κάνσας, όπου προβλέπονται τοπικές εξαιρέσεις στο ωράριο.

Στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στην αμέσως δυτικότερη ζώνη ώρας, οι κάλπες κλείνουν στις 04:00 ώρα Ελλάδας. Τότε ολοκληρώνεται επίσης η ψηφοφορία στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα και στη Νέα Υόρκη, ενώ στις 05:00 ακολουθεί η Νεβάδα. Στην Καλιφόρνια, η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 07:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 17:00 της Τρίτης έως τις 06:00 της Τετάρτης, ώρα Κύπρου.

Η ψηφοφορία στην Αλάσκα ολοκληρώνεται τελευταία, με μια ιδιαίτερα περίπλοκη αναμέτρηση λόγω της παρουσίας δύο υποψηφίων με το ίδιο όνομα, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση του Τραμπ.

Η εκλογική αναμέτρηση, στην οποία η Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα και πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπρόσωπων διεκδικεί την έδρα του εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για το κατά πόσον οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές.

Oμοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που επιδιώκει να εμποδίσει την Αλάσκα να επικυρώσει την ήττα του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, εάν οι ψήφοι υπέρ του συνονόματου αντιπάλου του θα μπορούσαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα.

Πότε κλείνουν οι κάλπες: Αυλαία – θρίλερ στην Αλάσκα;

Τα πρώτα εκλογικά τμήματα στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι κλείνουν στη 01:00 ώρα Ελλάδας και ακολουθούν στις 02:00 η Τζόρτζια και στις 02:30 η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο.

Στις 03:00 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας και, κατά κανόνα, στο Κάνσας, όπου προβλέπονται τοπικές εξαιρέσεις στο ωράριο.

Στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στην αμέσως δυτικότερη ζώνη ώρας, οι κάλπες κλείνουν στις 04:00 ώρα Ελλάδας. Τότε ολοκληρώνεται επίσης η ψηφοφορία στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα και στη Νέα Υόρκη, ενώ στις 05:00 ακολουθεί η Νεβάδα. Στην Καλιφόρνια, η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 07:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 17:00 της Τρίτης έως τις 06:00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

Η ψηφοφορία στην Αλάσκα ολοκληρώνεται τελευταία, με μια ιδιαίτερα περίπλοκη αναμέτρηση λόγω της παρουσίας δύο υποψηφίων με το ίδιο όνομα, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση του Τραμπ.

Η εκλογική αναμέτρηση, στην οποία η Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα και πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπρόσωπων διεκδικεί την έδρα του εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για το κατά πόσον οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές.

Oμοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που επιδιώκει να εμποδίσει την Αλάσκα να επικυρώσει την ήττα του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, εάν οι ψήφοι υπέρ του συνονόματου αντιπάλου του θα μπορούσαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα.

ertnews.gr