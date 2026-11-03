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Καταδικάστηκε σήμερα από το Κακουργιοδικείο που συνεδρίαζε στην Πάφο, διευθυντής τουριστικής επιχείρησης, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από τις οικογένειες δύο ανηλίκων κοριτσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι είχε παρενοχλήσει σεξουαλικώς και με ειδεχθείς πράξεις τα παιδιά τους.

Τα δύο κορίτσια κατά τον επίδικο χρόνο, είχαν αφιχθεί στην Κύπρο για διακοπές με τους γονείς του ενός κοριτσιού και διέμεναν σε ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Πάφου, όταν είχαν δεχθεί την σεξουαλική παρενόχληση, από στέλεχος της τουριστικής μονάδας όπου διέμεναν.

Ανέφεραν πανικόβλητα στους γονείς όλα όσα συνέβησαν με αποτέλεσμα να καταγγείλουν την σοβαρή αυτή υπόθεση στην Αστυνομία και να ξεκινήσει η διερεύνηση του συμβάντος.

Ο καταδικασθείς, 50 ετών τότε, προέβη στην αποτρόπαιη πράξη του, τον Ιούλιο του 2023, ενώ τα κορίτσια ήταν στην ηλικία των 16 ετών.

Η καταδίκη ανακοινώθηκε σήμερα μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας και την Κατηγορούσα Αρχή, εκπροσώπησε η Ανώτερη Δημόσιος Κατήγορος, Ξένια Ξενοφώντος.

Η όλη διαδικασία, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της και προς προστασία των δύο κοριτσιών από την Μεγάλη Βρετανία, διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, στις 18 Νοεμβρίου θα αγορεύσουν οι δικηγόροι του καταδικασθέντος ενώπιον του Κακουργιοδικείου για μετριασμό της ποινής και θα ακολουθήσει η επιβολή της ποινής.