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Η λειτουργία της σύγχρονης λαχαναγοράς του Δήμου Πάφου, θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την αναζωογόνηση του εμπορίου στο κέντρο της πόλης, τόνισε μιλώντας στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι κτηριολογικά ο χώρος είναι ήδη έτοιμος να λειτουργήσει, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι διαβουλεύσεις με τους παραγωγούς για την δραστηριοποίηση τους εκεί.

Αυτό που αναμένουμε για να ξεκινήσει η νέα λαχαναγορά, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου, είναι η ολοκλήρωση των εργασιών και για την λειτουργία του παραδοσιακού φούρνου στην ίδια περιοχή. Πρόκειται για τον προσφάτως ανακαινισμένο ιστορικό πρώτο φούρνο που λειτούργησε στην Πάφο, τον γνωστό φούρνο του Φαίκκη, είπε. Ωστόσο, ενδέχεται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τις επόμενες μέρες την έναρξη λειτουργίας της νέας λαχαναγοράς ανεξαρτήτως του θέματος του φούρνου.

Μετά την έναρξη λειτουργίας της, είπε ο Άγγελος Ονησιφόρου, ο θεσμός των λαχαναγορών που λειτουργεί σε άλλες επαρχίες με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, θα δώσει την ευκαιρία στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και της επαρχίας μας να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές σε ελκυστικές τιμές ώστε με τον τρόπο αυτό να επωφελείται τόσο ο παραγωγός δίδοντας του την ευκαιρία να αυξήσει το οικογενειακό του εισόδημα, όσο και ο καταναλωτής.

Η εξέλιξη αυτή, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών, ενισχύοντας την τοπική παραγωγή, προωθώντας την κατανάλωση φρέσκων και ποιοτικών προϊόντων και συμβάλλοντας στην οικονομική βιωσιμότητα των μικρών παραγωγών.

Επιπλέον, κατέληξε, δημιουργεί μια ευκαιρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάφου να έρθουν πιο κοντά με τους παραγωγούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη στην τοπική αγορά.