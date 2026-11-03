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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε στην Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συνάντηση που είχε η κ. Ολγκίν με τον «πρέσβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα. Αυτό ανέφερε το απόγευμα της Τρίτης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, μετά τη συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στο Προεδρικό, με την κ. Ολγκίν, κατόπιν αιτήματος της ίδιας.

Κατά τη σύντομη αυτή συνάντηση, τη δεύτερη μεταξύ Προέδρου και κ. Ολγκίν, μετά τη συνάντηση της προηγούμενης Παρασκευής, τέθηκαν και τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις 30/10, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ενώ συζητήθηκαν και διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, σε συνέχεια της συνάντησης που είχε η κ. Ολγκίν και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Ο κ. Λετυμπιώτης παρουσιάστηκε αισιόδοξος για περιθώρια επίτευξης προόδου, ιδιαίτερα κατά την κοινή συνάντηση στις 9 Νοεμβρίου 2026, ενώ επανέλαβε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται με την ίδια εποικοδομητική στάση σε κάθε συνάντηση.

Σε σχέση με τη συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον «πρέσβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, ο κ. Λετυμπιώτης επισήμανε ότι το γεγονός αυτό «βρίσκεται σε σύγκρουση με το ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και πρώτοι οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών, οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να λειτουργούν με βάση τα ψηφίματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Συνέχισε λέγοντας ότι «η εξήγηση που έχει δοθεί είναι ότι ζητήθηκε από την πλευρά της Τουρκίας (σημ: η συνάντηση) για να περαστεί ένα μήνυμα, να δοθεί ένα μήνυμα στην κ. Ολγκίν και αυτός ήταν ο λόγος της συνάντησης», ενώ υπογράμμισε ότι «σε κάθε περίπτωση ήταν μια ενέργεια την οποία θεωρούμε ως απαράδεκτη και μια ατυχή στιγμή».

Σε ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο του μηνύματος που μεταφέρθηκε στην κ. Ολγκίν από την τουρκική πλευρά, το οποίο, σύμφωνα με πηγές, ήταν από μέρους του Υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεμέτ Κεμάλ Μποζάι, και ως προς το εάν ήταν στη σωστή κατεύθυνση το μήνυμα αυτό, ο κ. Λετυμπιώτης επεσήμανε ότι «κάθε μήνυμα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κάθε μήνυμα αξιολογείται, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι προσπάθειες εντείνονται ακόμα περισσότεροι».

Πρόσθεσε ότι το μήνυμα «ήταν τέτοιο ώστε να συνεχιστούν οι επαφές της κυρίας Ολγκιν, να ζητηθεί και η σημερινή και η αυριανή συνάντηση και βέβαια να πορευτούμε προς την κοινή συνάντηση στις 9 Νοεμβρίου». Επισήμανε, όμως, ότι «σε κάθε περίπτωση αξιολογείται η πραγματική βούληση και η πραγματική πρόθεση μέσα από την επίτευξη συμφωνιών».

Προσβλέπει σε πρόοδο μετά την κοινή συνάντηση στις 9 Νοεμβρίου το Προεδρικό

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι πρόθεση της κ. Ολγκίν κατά τη σημερινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν να τον «ενημερώσει για όσα διαμείφθηκαν κατά την χθεσινή της συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενόψει και της κοινής συνάντησης που έχει καθοριστεί στις 9 Νοεμβρίου».

Πρόσθεσε ότι «στο πλαίσιο αυτό έχουν συζητηθεί ασφαλώς τα ζητήματα που είχαν τεθεί κατά την πρώτη συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με την κ. Ολγκίν» και ότι «ευελπιστούμε στην θετική ανταπόκριση της άλλης πλευράς, η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει στην πρόοδο και στους τρεις πυλώνες που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και για τους τρεις που έχει υποβάλει οι προτάσεις ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης».

Σε ερώτηση εάν από όσα συζητήθηκαν στη σύντομη αυτή συνάντηση, προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε τη θέση της Κυβέρνησης «ότι σε πολλά εκ των σημείων μπορεί να υπάρξει πρόοδος, μπορεί να υπάρξει συμφωνία, φτάνει να υπάρξει και η απαραίτητη πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά». Συνέχισε λέγοντας ότι «μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε μια σειρά από ζητήματα τα οποία είχαν τέθει», μετά και την αυριανή συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον κ. Έρχιουρμαν, αλλά, πολύ περισσότερο μετά την κοινή συνάντηση. «Αναμενούμε την αυριανή συνάντηση της κ. Ολγκίν, πολύ περισσότερο την κοινή συνάντηση», είπε.

«Το μόνο το οποίο θα επαναλαμβάνω είναι ότι εμείς με την ίδια εποικοδομητική στάση θα προσέλθουμε σε κάθε συνάντηση και ήταν κι αυτός κι ένας από τους λόγους που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε θέσει κατά την πρώτη του συνάντηση την Παρασκευή με την κ. Ολγκίν την εισήγησή του, την δική του προσέγγιση, ότι θα πρέπει να έχουμε ακόμη μια κοινή συνάντηση», ανέφερε ακολούθως ο κ. Λετυμπιώτης.

Ερωτηθείς σε τι είδους ερωτήματα κλήθηκε να απαντήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «προφανώς υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχει εγείρει η άλλη πλευρά ως προς τις διευκρινίσεις, ως προς τα ζητήματα τα οποία είχαν υποβληθεί από πλευράς μας, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την πρόοδο την οποία επιθυμούμε και ασφαλώς είναι για αυτόν τον λόγο που θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι η κοινή συνάντηση θα ήταν ακόμη πιο υποβοθητική».

Υπογράμμισε ότι στην κοινή συνάντηση «θα υπάρχει ευκαιρία διεξοδικής συζήτησης και στους τρεις πυλώνες, ακριβώς για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα στα όσα ο ίδιος ο Γενικός Γραμματισμός των Ηνωμένων Εθνών και εμείς συμφωνούμε μαζί το έχουμε θέσει ως στόχο».

Σε ερώτηση αν υπάρχει αντιπρόταση από την άλλη πλευρά στα όσα έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε ότι «υπάρχουν σκέψεις από την άλλη πλευρά, οι οποίες ασφαλώς συζητούνται». Απέφυγε να επεκταθεί λέγοντας δεν είναι πρόθεση του Προεδρικού να διαπραγματευτεί δημόσια και ότι γι’ αυτόν τον λόγο γίνονται οι συνάντησεις.

«Το σημαντικό είναι ότι αυτή η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σημαντικό είναι ότι η δική μας πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει υποβάλει πολύ συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση, υπό αξιολόγηση», υπογράμμισε ο κ. Λετυμπιώτης.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι η ίδια η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται για μέρες στη χώρα μας. Είναι θετικό το γεγονός ότι αυτές οι συνάντησεις είναι τακτικές. Ευελπιστούμε στην επόμενη κοινή συνάντηση να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ