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Νέο βήμα προς τη θεσμοθέτηση του Καθεστώτος του Καλλιτέχνη στην Κύπρο επιχειρεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού, με τη δεύτερη συνάντηση διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, με αντικείμενο το αναθεωρημένο προσχέδιο του σχετικού νομοσχεδίου.

Στη συνάντηση, στην παρουσία της Επιτρόπου Νομοθεσίας Σοφίας Κλεόπα Χατζηκυριάκου, του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Παπαγεωργίου και της Διευθύντριας του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού Ιωάννας Χατζηκωστή, συμμετείχαν εκπρόσωποι συλλογικών φορέων της καλλιτεχνικής κοινότητας και άλλων εμπλεκόμενων μερών.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας παρουσίασε τις αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί στο αναθεωρημένο κείμενο, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν παρατηρήσεις και εισηγήσεις επί των επιμέρους προνοιών.

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας αναθεώρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από το καλοκαίρι, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας. Στην πρώτη διευρυμένη συνάντηση εργασίας, στις 4 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή και δύο προσκεκλημένων εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκε η πλήρης απαλοιφή του δεύτερου μέρους του αρχικού προσχεδίου, το οποίο προέβλεπε την παροχή καλλιτεχνικής χορηγίας σε αυτοεργοδοτούμενους καλλιτέχνες, καθώς κρίθηκε ότι δεν κάλυπτε τις ανάγκες της καλλιτεχνικής κοινότητας. Η συγκεκριμένη πρόνοια αναμένεται να επανασχεδιαστεί.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η επανεπεξεργασία διατάξεων του πρώτου μέρους, που αφορούν τη δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών και Μητρώου Συνδέσμων Καλλιτεχνών, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον ορισμό του καλλιτέχνη και την αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους καλλιτεχνικών κλάδων.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο «Ο περί της θέσπισης Μητρώου Καλλιτεχνών και Καλλιτεχνικής Χορηγίας Νόμος του 2025» εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Ιανουαρίου 2025 και προωθήθηκε στη Βουλή στις 20 Ιανουαρίου, ενώ συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού στις 30 Απριλίου του ίδιου έτους. Ακολούθως, και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν, αποφασίστηκε η επανεξέτασή του.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού είχε θέσει ως στόχο, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, την οριστικοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου μέχρι το τέλος του 2026. Στη σημερινή ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η διαδικασία συνεχίζεται με στόχο την ολοκλήρωση των αναγκαίων νομοτεχνικών και θεσμικών διαδικασιών και την προώθηση του νομοσχεδίου στα επόμενα στάδια.

Στη συνάντηση δεν παρέστη η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, η οποία βρίσκεται στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, όπου εκπροσωπεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Σύνοδο Αρχηγών Κυβερνήσεων της Κοινοπολιτείας (CHOGM 2026).