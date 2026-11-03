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Έντονη αντίδραση εκφράζει το ΑΚΕΛ για τη συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, με τον λεγόμενο «πρέσβη» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «μεγάλο πολιτικό ατόπημα».

Σε ανακοίνωσή του, την Τρίτη (3/11), το ΑΚΕΛ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη συνάντηση συνιστά παραβίαση πολλών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύπρο, καθώς και των ψηφισμάτων που θεωρούν παράνομη και άκυρη την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.

Το κόμμα τονίζει ότι οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών οφείλουν να σέβονται τα ψηφίσματα του Οργανισμού στον οποίο υπηρετούν.

«Οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να σέβονται και όχι να αγνοούν και να παραβιάζουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού στον οποίο υπηρετούν», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΑΚΕΛ.