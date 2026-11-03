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Σε λιγότερο από έναν χρόνο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα κάνει και στην πράξη ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα ως προς τη διεθνοποίησή του. Κι αυτό διότι, τον Σεπτέμβριο του 2027 θα είναι σε θέση να προσφέρει και τα αγγλόφωνα προπτυχιακά του προγράμματα.

Η αρχή θα γίνεται με πέντε προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στην προσέλκυση τόσο ξένων φοιτητών, όσο και Κυπρίων που ενδιαφέρονται να παραμείνουν για σπουδές στον τόπο τους.

Η παρουσίαση των αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων έγινε σήμερα στο πλαίσιο διάσκεψης, από την αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, η οποία τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει η εξέλιξη αυτή, τόσο για τους ενδιαφερόμενους, όσο και για το ίδιο του Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, δόθηκαν αρκετές πληροφορίες για τα προγράμματα, μεταξύ των οποίων η διάρκεια και τα δίδακτρά τους, καθώς πρόκειται για αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Τα πέντε προγράμματα και το ύψος των διδάκτρων τους ανά έτος είναι:

Ιατρική: Το πρόγραμμα είναι πλήρως πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) με βάση τα κριτήρια του World Federation for Medical Education (WFME), έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης. Όπως και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής, έτσι και το αγγλόφωνο θα έχει διάρκεια έξι ετών, με τα δίδακτρα να ανέρχονται στις €25,000 ανά έτος. Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στη Λογιστική ή στα Χρηματοοικονομικά: Το πρόγραμμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανταποκρίνεται στη διαχρονικά ισχυρή ζήτηση για τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία προσφέρονται εδώ και 30 χρόνια, και ενισχύει την προσπάθεια προσέλκυσης άριστων φοιτητριών και φοιτητών από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η προστιθέμενη αξία του έγκειται στον συνδυασμό διεθνώς αναγνωρισμένης ακαδημαϊκής αριστείας, σύγχρονης εκπαίδευσης, σύνδεσης με διεθνή επαγγελματικά προσόντα (ACA, ACCA, CFA) και αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Παράλληλα το πρόγραμμα προσφέρει ισχυρές προοπτικές εργοδότησης και ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών σπουδών σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η διάρκειά του είναι τέσσερα χρόνια και τα δίδακτρα €10,000 ανά έτος. Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ, την Επιχειρησιακή Διοίκηση ή το Μάνατζμεντ: Πρόκειται για κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός δυναμικού και διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προσελκύοντας φοιτητές και φοιτήτριες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνδυάζουν στέρεη θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εφαρμογή της γνώσης και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, καλλιεργώντας αναλυτική σκέψη, δημιουργικότητα και ηγετικές δεξιότητες. Η διάρκεια είναι τέσσερα χρόνια και τα δίδακτρα €10,000 ανά έτος. Οικονομικά: Το νέο αγγλόφωνο πτυχίο στα Οικονομικά αξιοποιεί την ακαδημαϊκή και ερευνητική παράδοση του Τμήματος Οικονομικών, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε φοιτητές και φοιτήτριες από όλο τον κόσμο. Συνδυάζει οικονομική θεωρία, ανάλυση δεδομένων και εφαρμοσμένη έρευνα, παρέχοντας στέρεο υπόβαθρο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις. Η διάρκεια του είναι τέσσερα χρόνια και το ύψος των διδάκτρων ανά έτος ανέρχεται στα €10,000. Αστική Βιωσιμότητα – YUFE’s Joint Bachelor in Urban Sustainability Studies: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το πρόγραμμα Urban Sustainability Studies σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εννέα πανεπιστήμια της ευρωπαϊκής Συμμαχίας YUFE. Με κοινό όραμα και στενή διαπανεπιστημιακή συνεργασία, το πρόγραμμα παρέχει καινοτόμο και διεπιστημονική εκπαίδευση στη βιωσιμότητα των πόλεων, συνδυάζοντας γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και προετοιμάζοντας αποφοίτους ικανούς να ανταποκρίνονται σε σύνθετες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές προκλήσεις. Η διάρκειά του είναι τρία χρόνια και τα δίδακτρα ανέρχονται σε €5,300 ανά έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου άρχισε από σήμερα να δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων υποψήφιων φοιτητών.