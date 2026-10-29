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Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους υπολογίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι έτοιμο να προχωρήσει στην προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη δεύτερη φάση των φοιτητικών του εστιών.

Ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπώρησε αρκετά το ακαδημαϊκό ίδρυμα τα τελευταία χρόνια, μετά από διαδικασίες και εκ νέου μελέτες που ζητήθηκαν, ούτως ώστε η Πολιτεία να ανάψει το πράσινο φως για να προχωρήσει το έργο.

Ένα έργο άκρως απαραίτητο για το πανεπιστήμιο αλλά και για τους φοιτητές –και κατ’ επέκταση για την κοινωνία– καθώς η στεγαστική κρίση και τα υψηλά ενοίκια αποτελούν βραχνά για χιλιάδες σπουδαστές και τις οικογένειές τους.

Ερωτηθείς σχετικά με το πού βρίσκεται η διαδικασία, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε στον «Φ» ότι συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα για να ετοιμαστεί η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, μέσα από τον οποίο θα επιλεγεί το αρχιτεκτονικό σχέδιο των εστιών, ενώ, παράλληλα, τρέχει και η διαδικασία σύστασης της επιτροπής ειδικών, η οποία θα αξιολογήσει τις προτάσεις που θα κατατεθούν.

Ζητώντας από τον κ. Χριστοφίδη, την εκτίμησή του για το πότε θα είναι έτοιμη αυτή η φάση των εστιών ανέφερε ότι χρειάζονται ακόμα διαδικασίες αλλά εάν όλα κυλήσουν ομαλά, υπολογίζεται πως περίπου σε τέσσερα χρόνια θα μπορούν να εξυπηρετηθεί ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών.

Συγκεκριμένα, ο πρύτανης εξήγησε ότι αυτή, η δεύτερη φάση των φοιτητικών εστιών χωρίζεται σε δύο επιμέρους κομμάτια. Το πρώτο αφορά την παράδοση σε πρώτη φάση περίπου 450 κλινών και στη συνέχεια θα προχωρήσει με τις υπόλοιπες 450 κλίνες το δεύτερο κομμάτι της φάσης αυτής, η οποία έχει συνολικά 900 κλίνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό του πανεπιστημίου, όσον αφορά το κομμάτι της στέγασης, οι φοιτητικές εστίες δεν ολοκληρώνονται με τη δεύτερη φάση. Αντιθέτως, υπάρχει σχεδιασμός και για συνέχεια, ούτως ώστε συνολικά οι κλίνες να φτάσουν τις 1.900 σε βάθος χρόνου (περίπου το 20% του αριθμού των προπτυχιακών φοιτητών). Στις 1.900 περιλαμβάνονται οι 900 κλίνες της δεύτερης φάσης, καθώς και οι 208 που ήδη υπάρχουν από την πρώτη φάση των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στις 900 κλίνες που βρίσκονται τώρα σε τροχιά ανέγερσης, περιλαμβάνονται μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια καθώς και δωμάτια που θα μπορούν να στεγάσουν φοιτητές με αναπηρίες, κάτι που είναι περιορισμένο όσον αφορά τις εστίες που σήμερα υπάρχουν. Αρκεί να σημειωθεί ότι από τις 208 κλίνες, μόνο τέσσερα δωμάτια είναι διαμορφωμένα για ΑμεΑ, ενώ το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο.

Εξάλλου, για το θέμα των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου, υπέβαλε σχετικό ερώτημα στην υπουργό Παιδείας, με ένα από τα σημεία του να εστιάζουν στο κόστος υλοποίησης του έργου.

Σύμφωνα με την απάντηση της Αθηνάς Μιχαηλίδου, το συνολικό κόστος υλοποίησης του έργου εκτιμάται στα €90.768.714, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και τόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όσο και η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ), έχουν εκφράσει θετική πρόθεση για δανειοδότηση.