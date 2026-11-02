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Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η εκδίκαση της υπόθεσης βιασμού, για την οποία κατηγορείται ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, ενώπιον του Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο.

Στην περασμένη δικάσιμο της 27ης Οκτωβρίου, ολοκληρώθηκε η εξαντλητική αντεξέταση της γυναίκας που κατήγγειλε τον Φαίδωνα Φαίδωνος εναντίον του οποίου καταρτίστηκε το κατηγορητήριο που περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες, που αναφέρονται σε βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Η αντεξέταση διήρκεσε τρεις ημέρες και ήταν πολύωρη σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Διεξήχθη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, στην απουσία του κατηγορούμενου κατά την ώρα εκείνη από την αίθουσα, με απόφαση του Δικαστηρίου, με σκοπό την διασφάλιση της ψυχικής ηρεμίας και συγκέντρωσης της καταγγέλλουσας.

Σήμερα, στις 5 και στις 10 Νοεμβρίου, θα κληθούν και θα εμφανιστούν οι τέσσερεις μάρτυρες κατηγορίας που έχουν απομείνει. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Κακουργιοδικείο θα αποφασίσει πλέον κατά πόσο έχει αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου. Αν κριθεί ότι υπάρχει επαρκής μαρτυρία, ο κατηγορούμενος θα κληθεί να προβάλει την υπεράσπισή του, αν η έδρα κρίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής υπόθεση εκ πρώτης όψεως, μπορεί να τον αθωώσει.

Εφόσον κληθούν μάρτυρες υπεράσπισης, θα εξεταστούν από την υπεράσπιση του κατηγορούμενου και θα αντεξεταστούν από την Κατηγορούσα Αρχή, πριν οι δικηγόροι προβούν σε αγορεύσεις αναπτύσσοντας τις θέσεις τους και το Καουργιοδικείο αποφασίσει τελικά περί της ενοχής ή της αθωότητας του κατηγορουμένου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.