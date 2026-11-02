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Πληροφορία για ύποπτα πρόσωπα εντός ανεγειρόμενης οικοδομής στη Γερμασόγεια, έλαβε γύρω στις 10 το βράδυ της Κυριακής, η Αστυνομία.
Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας όπου εντόπισαν 3 πρόσωπα ηλικίας 23,26,27 ετών.
Οι ύποπτοι θεάθηκαν να σπρώχνουν μηχανή κλοπής σίδερου αξίας 7000 ευρώ.
Οι τρεις συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων στο ΤΑΕ Λεμεσού η ώρα 1.13 τα ξημερώματα σήμερα και τέθηκαν υπό κράτηση.