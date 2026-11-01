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Η Αστυνομία προχώρησε κατά την διάρκεια της νύχτας σε τρεις συλλήψεις οδηγών για αυτόφωρα αδικήματα που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, μετά από ισάριθμες τροχαίες συγκρούσεις σε Λευκωσία και Λεμεσό. Παράλληλα, στην Πάφο 17χρονος οδηγός εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 7:00μ.μ. χθες, ενώ 48χρονος οδηγούσε το όχημα του στη λεωφόρο Λευκωσίας, στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα που βρισκόταν σε στάση αναμονής σε κόκκινο σηματοδότη. Από τη σύγκρουση, το δεύτερο όχημα προσέκρουσε σε τρίτο προπορευόμενο όχημα.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και υπέβαλαν τον 48χρονο σε έλεγχο αλκοόλης με τελική ένδειξη 78μg αντί 22μg που είναι το ανώτατο από το νόμο όριο με αποτέλεσμα την αυτόφωρη σύλληψη του.

Σε δεύτερη περίπτωση, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, 35χρονος οδηγός, ενώ κινείτο παρά τον κυκλικό κόμβο Μέσα Γειτονιάς στη Λεμεσό, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του και προσέκρουσε σε μεταλλικό πάσσαλο φωτισμού, ο οποίος κατάπεσε στο οδόστρωμα.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας τα οποία υπέβαλαν τον 35χρονο σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με θετική ένδειξη 92μg αντί 22μg. Ακολούθως μεταφέρθηκε στα γραφεία της Τροχαία Λεμεσού για τελικό έλεγχο αλκοόλης, χωρίς ωστόσο να δώσει ικανοποιητικό δείγμα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε τρίτο περιστατικό, 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, ενώ 18χρονος κινείτο με το αυτοκίνητο του στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή, στην Έγκωμη, συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο το οποίο εγκατέλειψε τη σκηνή.

Λίγο αργότερα, μέλη της Τροχαίας Λευκωσίας εντόπισαν το εμπλεκόμενο όχημα και διαπίστωσαν ότι οδηγείτο από 45χρονο. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης με ένδειξη 80μg αντί 22μg με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Επίσης, γύρω στις 8:40μ.μ. χθες, μέλη της Τροχαίας Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο όχημα στο κέντρο της πόλης το οποίο προηγουμένως είχε παραβιάσει σήμα τροχαίας.

Από τους ελέγχους που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν 17χρονος, κάτοχος μαθητική άδειας οδήγησης, ο οποίος οδηγούσε χωρίς να συνοδεύεται από αδειούχο πρόσωπο. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι το όχημα του δεν καλυπτόταν από ασφαλιστήριο έγγραφο σε ισχύ, δεν έφερε ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας και πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήματος, καθώς και άλλες τροχαίες παραβάσεις.

Ο 17χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκωτικών ουσιών με θετική ένδειξη με αποτέλεσμα την κατάσχεση της άδειας οδηγού του.

Τα περιστατικά αυτά επιβεβαιώνουν ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών, εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την οδική ασφάλεια. Κατά την περίοδο 2021–2025, σχεδόν μία στις τέσσερις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις στην Κύπρο συνδέθηκε με αλκοόλη ή ναρκωτικές ουσίες. Η Αστυνομία θα συνεχίσει τους εντατικούς ελέγχους με στόχο την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων για ένα ασφαλέστερο οδικό δίκτυο για όλους.