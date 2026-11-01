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Αναμένουμε από τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού να εκδηλώσει και στην πράξη την επιθυμία που εξέφρασε να με συναντήσει. Η Εκκλησία της Κύπρου δεν μπορεί να ζει συνεχώς με αυτή την εκκρεμότητα. Αυτό τόνισε σήμερα μιλώντας μετά το Αρχιερατικό Συλλείτουργο και το μνημόσυνο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’ στη γενέτειρα του, Τάλα, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο οποίος παρατήρησε ότι και ένας εν αργία Επίσκοπος οφείλει να αναφέρεται στην Ιερά Σύνοδο.

Δεν μπορεί να περιέρχεται τας οδούς και τας ρύμας σε Κύπρο και Ελλλάδα, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα, είπε χαρακτηριστικά ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου. Θα του δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα 10 ημερών και μετά θα συνέλθει η Σύνοδος να συζητήσει το θέμα του, το οποίο δεν συζητήσαμε προχθές γιατί ο ίδιος ζήτησε πρώτα συνάντηση μαζί μου.

Ενώ παραμονές της Ιεράς Συνόδου ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός ζήτησε μέσω επιστολής που απέστειλε με δικούς του ανθρώπους να με συναντήσει, εγώ αποδέχθηκα για να τελειώνει επιτέλους αυτό το θέμα. Όταν ωστόσο ήρθε η απάντηση μου, ο ίδιος δεν φάνηκε πρόθυμος να έρθει να με δει, παρά το ότι ειδοποιήθηκε σχετικά από το γραφείο μου, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Ερωτηθείς τί θα συμβεί αν εξακολουθήσει και μετά τη νέα συνεδρία της Ιεράς Συνόδου η στάση κωλυσιεργίας του κ. Τυχικού, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος ανέφερε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Σύνοδο ως σώμα, όχι από τον ίδιο μεμονωμένα. Είπαμε ότι θα πρέπει πρώτα να αποκηρύξει τις δοξασίες που φαίνεται να ασπαζεται περί αιρετισμού του Οικουμενικού Πατριάρχη, την μη αποδοχή της Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης και τις φήμες περί οικονομικών ατασθαλιών στην Μητρόπολη Πάφου.

Αν τα πράξει όλα αυτά, είπαμε ξανά ότι έχει θέση στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Αναφορικά με την επιστολή που στάληκε σε ιερείς για την στάση που καλούνται να τηρήσουν απέναντι στην Εκκλησία της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος τόνισε ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες για να δημιουργηθεί μια άλλη Εκκλησία στην Κύπρο. Τέτοιες προσπάθειες, είπε, μπορούν να βρουν πρόσφορο έδαφος στην Αφρική, που κάποιοι χτίζουν καλύβες και τις κάνουν εκκλησίες και που κάποιος μπορεί να πάει από μια εκκλησία σε άλλη ή που πληρώνουν ιερείς να μεταπηδήσουν από μια εκκλησία σε άλλη σχισματική. Στην Κύπρο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, η Εκκλησία είναι κτήμα του λαού και οι ιερείς έχουν αίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης και της ευθύνης τους.

Ως προς την τέλεση Θείων Μυστηρίων σε ιδιωτικές κατοικίες, όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, ο Κύπρου Γεώργιος δήλωσε ότι δεν πρόκειται για τέλεση Μυστηρίων. Όπως ένα μωρό παίζει στην αυλή του λέγοντας τις λέξεις που ακούει από τον ιερέα, έτσι κάνουν και αυτοί. Όταν κάποιος είναι στερημένος της Χάρης του Θεού και είναι καθαιρεμένος, επεσήμανε, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό και προτρέπεται ο λίγος έστω κόσμος που τους ακολουθεί να αντιληφθεί ότι δεν παίρνουν μέρος σε Θείο Μυστήριο, παίρνουν περαιτέρω βάρος στη ψυχή τους.

Ο φερόμενος ιερέας που τελεί αυτά τα μυστήρια σε κατοικίες, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, είναι ρουμάνος που είναι καθαιρεμένος και που ανήκε προηγουμένως στην Αντιοχειανή Εκκλησία της Μεγάλης Βρετανίας.