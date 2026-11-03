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Εντοπίστηκε από την Αστυνομία ο διοργανωτής του πάρτι Halloween στη Λεμεσό, στο οποίο ανήλικοι κατανάλωσαν οινοπνευματώδη ποτά, με αποτέλεσμα ορισμένοι να αισθανθούν αδιαθεσία και να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο διοργανωτής ανακρίθηκε από την Αστυνομία και στη συνέχεια κατηγορήθηκε γραπτώς. Η κατηγορία αφορά την παραχώρηση πρόσβασης σε ανήλικους στο πάρτι, καθώς και τη διάθεση οινοπνευματωδών ποτών σε αυτούς.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται, ενώ στο πλαίσιο της υπόθεσης αναμένεται να κληθεί για κατάθεση και ο ιδιοκτήτης του υποστατικού.