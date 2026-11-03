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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) έχει έτοιμο σχέδιο για επίθεση κατά ου Ιράν, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμα και αύριο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Μια τέτοια επίθεση θα λάμβανε χώρα μετά τις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ορισμένα ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον προτρέπουν να επικεντρωθεί στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική πίεση θα οδηγήσει στην πτώση του καθεστώτος. Άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι μόνο μια στρατιωτική ενέργεια θα μπορούσε να αποδυναμώσει το καθεστώς.

Το Ιράν εκτιμά ότι η επιστροφή στον πόλεμο με τις ΗΠΑ αποτελεί την πιο πιθανή έκβαση

Το Ιράν εκτιμά ότι η επιστροφή σε πόλεμο με τις ΗΠΑ αποτελεί την πιο πιθανή έκβαση της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών, μετέδωσε το Al Arabiya, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Παρά την εκτίμηση αυτή, η πολιτική ηγεσία του Ιράν —ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί— προέτρεψε την ηγεσία των δυνάμεων ασφαλείας να προχωρήσει με βάση την πρόσφατη πρόταση του Κατάρ για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το σαουδαραβικό μέσο ενημέρωσης.

Channel 12: Αντικρουόμενες εισηγήσεις δέχεται ο Τραμπ

Σημειώνεται ότι χθες, Δευτέρα, το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν βιάζεται να αποφασίσει αν θα ξεκινήσει εκ νέου τον πόλεμο κατά του Ιράν, με την εκτίμηση ότι η οικονομική πίεση των ΗΠΑ εξασθενεί την Τεχεράνη και ότι ο ιρανικός λαός έχει κουραστεί από την κατάσταση.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, ο Τραμπ ανάφερε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, εξελίσσονται ικανοποιητικά. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν είναι βέβαιες για το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στο Ιράν και δεν επιθυμούν να εξαπατηθούν ξανά. Ο ίδιος ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ηγέτες του Ιράν επιδεικνύουν λιγότερη βιασύνη από ό,τι ανέμενε, παρόλο που επιθυμούν μια συμφωνία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την έναρξη της σύγκρουσης.

Όπως ανάφερε το Channel 12, ο Τραμπ δέχεται αντικρουόμενες εισηγήσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα. Ορισμένοι από τους συμβούλους του, καθώς και ηγέτες των περισσότερων χωρών του Κόλπου, τάσσονται υπέρ της επίτευξης μιας διπλωματικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι ένα νέο πλήγμα δεν θα άλλαζε ουσιαστικά την κατάσταση.

Άλλοι τάσσονται υπέρ της επανέναρξης του πολέμου και της ολοκλήρωσης των στρατιωτικών του στόχων – μια θέση που υποστηρίζει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος φέρεται να πίεσε τον Τραμπ να επαναφέρει τις εχθροπραξίες, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες το Σάββατο.

Μια τρίτη ομάδα συμβούλων, με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, προτρέπει τον Τραμπ να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό και τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ, αναμένοντας να φανεί εάν το Ιράν θα μετριάσει τη στάση του κατά τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες.

naftemporiki.gr