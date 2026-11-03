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Απειλές για βόμβες προκάλεσαν την εκκένωση σχολικών κτηρίων και εκλογικού τμήματος στο Οχάιο, με τις αστυνομικές Αρχές να κινητοποιούνται το πρωί της Τρίτης (3/11), εν μέσω των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Στο Τολέδο, η αστυνομία ενημερώθηκε για απειλή στο δημοτικό σχολείο Μπέβερλι, όπου λειτουργούσε εκλογικό τμήμα. Το κτήριο εκκενώθηκε προληπτικά, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η ψηφοφορία.

Λίγη ώρα αργότερα, καταγράφηκε δεύτερη απειλή σε χώρο όπου πραγματοποιούνταν εκδήλωση για εκπαιδευτικούς. Και εκεί δόθηκε εντολή εκκένωσης, ενώ στις έρευνες κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ειδικοί στην αντιμετώπιση εκρηκτικών μηχανισμών και εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν τα δύο περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Polling location at Beverly Elementary evacuated due to bomb treat pic.twitter.com/d2LSQFyJSo — 13 Action News (@13abc) November 3, 2026

Εκκενώθηκαν δύο ακόμη σχολεία στο Μπόουλινγκ Γκριν

Απειλητικά τηλεφωνήματα δέχθηκαν επίσης τα δημοτικά σχολεία Κόνοτ και Κένγουντ, στην κοντινή πόλη Μπόουλινγκ Γκριν.

Οι Αρχές απομάκρυναν προληπτικά μαθητές και προσωπικό και πραγματοποίησαν ελέγχους στα κτήρια. Αφού δόθηκε το σήμα ότι οι χώροι ήταν ασφαλείς, οι μαθητές επέστρεψαν στις αίθουσες και τα μαθήματα συνεχίστηκαν κανονικά.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα τηλεφωνήματα να αποτελούσαν περιστατικά swatting, δηλαδή ψευδείς καταγγελίες που αποσκοπούν στην πρόκληση άσκοπης επέμβασης των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η προέλευση των απειλών.

cnn.gr