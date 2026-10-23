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Σε έκτακτη ανακοίνωση προχώρησε η Μέγκαν Μαρκλ, μετά τις καταγγελίες για φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται ο πατέρας της.

Η δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε βαθιά συγκλονισμένη από τις καταγγελίες, τις οποίες χαρακτήρισε «αποκρουστικές». Παράλληλα, αποκάλυψε πως γνώριζε για την υπόθεση από το 2018, όταν είχε σταλεί σχετική επιστολή στην υπηρεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου που είναι υπεύθυνη για την προστασία της βασιλικής οικογένειας.

Παράλληλα, η Μέγκαν Μαρκλ εξήγησε ότι δεν επέτρεψε ποτέ στον πατέρα της να γνωρίσει τα παιδιά της, τον 7χρονο σήμερα Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ, «για έναν και μόνο λόγο: Για να τα προστατεύσει».

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ στις καταγγελίες εις βάρος του πατέρα της

Τι αναφέρει στην δήλωσή της που δόθηκε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, η Μέγκαν Μαρκλ

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένη από τις ειδήσεις που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και οι σκέψεις μου είναι με όλα τα παιδιά που ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση.

»Το 2018, εστάλη επιστολή στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και στην υπηρεσία Βασιλικής και Εξειδικευμένης Προστασίας. Η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε στη συνέχεια σε εμένα. Περιείχε σοβαρές και ανησυχητικές καταγγελίες σε βάρος του πατέρα μου και με είχαν διαβεβαιώσει ότι διεξαγόταν έρευνα για αυτές.

»Ελπίζω τώρα να γίνει κατανοητό ότι, παρά τις διαστρεβλώσεις ορισμένων δημοσιευμάτων όλα αυτά τα χρόνια, η απομάκρυνσή μου από τον πατέρα μου και η απόφασή μου να μην του επιτρέψω να έχει επαφή με τα παιδιά μας είχαν έναν και μόνο σκοπό: Να τα προστατεύσω.

»Εμπιστευόμουν ότι οι αρμόδιες αρχές έκαναν το ίδιο και για άλλες οικογένειες.

»Παρόλο που η έκταση όσων έχουν πλέον αποκαλυφθεί είναι πιο αποκρουστική από οτιδήποτε θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, η ειλικρινέστερη ευχή μου είναι να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και η ασφάλεια και η προστασία των αθώων παιδιών να παραμείνουν η απόλυτη προτεραιότητα».

Η καταγγελία για τον πατέρα της Τόμας Μαρκλ – Ο ίδιος του ο γιος βρήκε τις «αποκρουστικές» εικόνες

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, ο ετεροθαλής αδερφός της Μέγκαν Μαρκλ κατήγγειλε τον πατέρα τους στην αστυνομία, αφού εντόπισε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μέσα σε 4 κουτιά στο σπίτι του Τόμας Μαρκλ του πρεσβύτερου, στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

iefimerida.gr