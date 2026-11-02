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Καθαρές εκροές 3,64 δισ. δολαρίων κατέγραψε η Binance μετά την επανέναρξη των αναλήψεων την Κυριακή, καθώς πελάτες μετέφεραν κεφάλαια εκτός της πλατφόρμας, στον απόηχο της κυβερνοεπίθεσης που φέρεται να προκάλεσε απώλειες 6,3 δισ. δολαρίων.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ανακοίνωσε ότι έχει καλύψει περίπου το 95% των κεφαλαίων που επηρεάστηκαν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να αναλάβει το οικονομικό κόστος, χωρίς να μετακυλίσει τις ζημιές στους χρήστες. Παράλληλα, η Circle γνωστοποίησε ότι δεσμεύθηκαν περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια σε USDC που συνδέονται με την επίθεση.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Binance στην πλατφόρμα Χ, από τις 8 π.μ. έως τις 5.30 μ.μ. της 1ης Νοεμβρίου διεκπεραιώθηκαν αναλήψεις 4,65 δισ. δολαρίων και καταθέσεις 1,01 δισ. δολαρίων.

Οι καθαρές εκροές αντιστοιχούν στο 2,1% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της πλατφόρμας. Αυτά ανέρχονταν σε 171 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη κατάσταση απόδειξης αποθεματικών της εταιρείας, γνωστή ως Proof of Reserves (PoR), με ημερομηνία αναφοράς την 28η Οκτωβρίου.

Η Binance ανέφερε ότι, μετά την αρχική απότομη αύξηση, ο όγκος των αναλήψεων υποχώρησε και σταδιακά σταθεροποιήθηκε, ενώ οι καταθέσεις παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα.

Η σταδιακή αποκατάσταση των αναλήψεων άρχισε στις 9 π.μ. της Κυριακής. Έως τις 2.36 μ.μ. είχαν επανέλθει οι υπηρεσίες και για τα 15 δίκτυα και περιουσιακά στοιχεία της πρώτης φάσης επαναλειτουργίας. Οι έλεγχοι για τα υπόλοιπα εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο μέτωπο της έρευνας, εκπρόσωπος της Circle, εκδότριας του stablecoin USDC, δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης περιστατικών και συνεργάστηκε με τις διωκτικές αρχές για τη δέσμευση περισσότερων από 1,1 δισ. δολαρίων σε USDC. Όπως διευκρίνισε, η έρευνα συνεχίζεται.

Το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με την ενημέρωση της Παρασκευής, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Circle, Jeremy Allaire, είχε αναφέρει ότι είχαν δεσμευθεί περισσότερα από 800 εκατ. δολάρια σε USDC που συνδέονταν με την επίθεση.

Ο ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, επιχείρησε να καθησυχάσει τους χρήστες, γράφοντας στο Χ ότι «το 98% επιλέγει να παραμείνει!». Σύμφωνα με τον ίδιο, το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών εκροών σημειώθηκε τις δύο πρώτες ώρες μετά την επανέναρξη των αναλήψεων.

«Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται με λόγια στις καλές στιγμές. Κερδίζεται με πράξεις στις δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε.

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το FBI την απέδωσε σε χάκερ που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα, δίνοντας στην επιχείρηση την ονομασία «TraderTraitor».

Όσον αφορά την κάλυψη των απωλειών, η Binance ανέβασε την εκτίμησή της στο 95%, από 90% στην προηγούμενη ενημέρωση. Διευκρίνισε ότι το υπόλοιπο 5% αφορά tokens χαμηλότερης ρευστότητας, για τα οποία απαιτείται περισσότερος χρόνος ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ποσότητες.

Capital.gr