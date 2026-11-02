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Μία επιπλέον ημέρα παρακολούθησης του σακχάρου και δυνατότητα χρήσης ακόμη και από παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών προσφέρει ο νέος αισθητήρας συνεχούς καταγραφής γλυκόζης που εντάσσεται από σήμερα (02/11) στο ΓεΣΥ, αντικαθιστώντας σταδιακά το προηγούμενο μοντέλο.

Πρόκειται για τον FreeStyle Libre 2 Plus, ο οποίος παίρνει τη θέση του FreeStyle Libre 2, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να ανακοινώνει αλλαγές τόσο στη συνταγογράφηση όσο και στη διάθεση των αισθητήρων από τα φαρμακεία.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά την ηλικία χρήσης. Ενώ ο προηγούμενος αισθητήρας μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από παιδιά τεσσάρων ετών και άνω, ο νέος είναι κατάλληλος για χρήση από την ηλικία των δύο ετών.

Παράλληλα, η διάρκεια λειτουργίας αυξάνεται από τις 14 στις 15 ημέρες, περιορίζοντας τη συχνότητα αντικατάστασης του αισθητήρα.

Τι αλλάζει από σήμερα

Από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, οι γιατροί δεν θα μπορούν πλέον να εκδίδουν νέες συνταγές για τον FreeStyle Libre 2, καθώς ο κωδικός του αποσύρεται από τη διαδικασία συνταγογράφησης.

Στη θέση του θα συνταγογραφείται ο FreeStyle Libre 2 Plus.

Ωστόσο, οι ασθενείς που διαθέτουν ήδη συνταγές για τον προηγούμενο αισθητήρα δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την ισχύ τους.

Οι υφιστάμενες συνταγές είναι δυνατό να εκτελούνται κανονικά μέχρι τη λήξη τους, ενώ, όπου απαιτείται, θα υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του παλαιού προϊόντος με το νέο.

Τα φαρμακεία θα συνεχίσουν επίσης να διαθέτουν τον FreeStyle Libre 2 μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματά τους.

Πόσο κοστίζει ο νέος αισθητήρας

Η αλλαγή συνοδεύεται από αύξηση της αναγραφόμενης τιμής κατά €4,75 ανά αισθητήρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΥ, ο FreeStyle Libre 2 Plus κοστίζει €71,37, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έναντι €66,62 του προηγούμενου μοντέλου.

Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Οι αισθητήρες συνεχούς καταγραφής γλυκόζης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επιπέδων σακχάρου, παρέχοντας μετρήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Η δυνατότητα χρήσης του νέου αισθητήρα από παιδιά μικρότερης ηλικίας αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση, ιδιαίτερα για οικογένειες που χρειάζονται συστηματική παρακολούθηση της γλυκόζης των παιδιών τους.

Για τους υφιστάμενους χρήστες, η μετάβαση στο νέο μοντέλο θα γίνει σταδιακά, καθώς οι προηγούμενες συνταγές παραμένουν σε ισχύ και τα διαθέσιμα αποθέματα μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται.

Ο ΟΑΥ έχει ενημερώσει σχετικά τους ενδοκρινολόγους, παθολόγους, παιδιάτρους, προσωπικούς ιατρούς και φαρμακοποιούς, με τις αλλαγές να τίθενται σε εφαρμογή από τις 2 Νοεμβρίου.