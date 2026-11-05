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Σε πανεθνική απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, τα συνδικάτα στη Γαλλία, με τη συμμετοχή εργαζομένων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συνταξιούχων, μαθητών και φοιτητών. Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται το αυξημένο κόστος ζωής, τα αιτήματα για μισθολογικές αυξήσεις και οι περικοπές που περιλαμβάνονται στο κυβερνητικό σχέδιο προϋπολογισμού του 2027, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να προειδοποιούν για περαιτέρω κλιμάκωση της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα τεταμένο κοινωνικό κλίμα, με τα συνδικάτα να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχαν με κυβερνητικούς αξιωματούχους στις 21 Οκτωβρίου, κατά την οποία συζητήθηκαν τα βασικά οικονομικά και εργασιακά τους αιτήματα.

«Θέλουμε δύο πράγματα: αυξήσεις μισθών παντού και αναθεώρηση του κυβερνητικού σχεδίου για τον προϋπολογισμό, το οποίο, όπως έχει σήμερα, είναι καταστροφικό για τη χώρα», δήλωσε τη Δευτέρα στο France 2 η γενική γραμματέας της CGT, Σοφί Μπινέ.

Η ίδια προέβλεψε μαζική συμμετοχή, υπογραμμίζοντας ότι «θα είναι μια μεγάλη ημέρα σύγκλισης, με τη συμμετοχή εργαζομένων από τον ιδιωτικό τομέα, δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιούχων και νέων».

Στο επίκεντρο οι μισθοί, οι συντάξεις και οι κοινωνικές παροχές

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι ο προϋπολογισμός του 2027, που εξετάζεται από το γαλλικό Κοινοβούλιο, επιβαρύνει δυσανάλογα τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους στις 5 Οκτωβρίου υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση «στρέφεται κυρίως κατά των πιο ευάλωτων και των ασθενών, παγώνοντας τις κοινωνικές παροχές και περιορίζοντας τον προστατευτικό ρόλο της κοινωνικής ασφάλισης».

Παράλληλα, αντιδρούν στη μείωση της χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών και στο πάγωμα της μισθολογικής μονάδας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

Η διασυνδικαλιστική συμμαχία έχει διατυπώσει επτά βασικά αιτήματα, με κεντρική προτεραιότητα την αύξηση των αποδοχών σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους.

Ζητά την άμεση έναρξη μισθολογικών διαπραγματεύσεων σε επιχειρήσεις και κλάδους, τη διασφάλιση ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες, καθώς και την αύξηση των κοινωνικών επιδομάτων.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται επίσης η αναπροσαρμογή των συντάξεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού (SMIC), η ενίσχυση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων και μέτρα για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης αύξησης του κατώτατου μισθού

Το ζήτημα του κατώτατου μισθού είχε τεθεί στη συνάντηση κυβέρνησης και συνδικάτων στις 21 Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος της συνδικαλιστικής οργάνωσης CFTC, Σιρίλ Σαμπανιέ, είχε δηλώσει τότε ότι η κυβέρνηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σχετικής συζήτησης.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ζαν-Πιερ Φαραντού, δήλωσε στο France Inter ότι μια έκτακτη αύξηση του κατώτατου μισθού, που αφορά σχεδόν δύο εκατομμύρια εργαζομένους, «δεν αποτελεί ταμπού», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Τα συνδικάτα επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη σημερινή απεργία για να ενισχύσουν την πίεση προς την κυβέρνηση, ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις αντί γενικών διαβεβαιώσεων.

Φορολόγηση του πλούτου και επανεξέταση κρατικών ενισχύσεων 211 δισ. ευρώ

Πέρα από τα μισθολογικά και ασφαλιστικά αιτήματα, οι εργατικές οργανώσεις διεκδικούν αλλαγές στη φορολογική πολιτική και στην κατανομή των κρατικών πόρων.

Ζητούν μέτρα «φορολογικής δικαιοσύνης» με μεγαλύτερη φορολόγηση της περιουσίας, των κληρονομιών και των μερισμάτων, καθώς και επανεξέταση των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα 211 δισ. ευρώ κρατικής στήριξης προς επιχειρήσεις το 2023, ποσό που προκύπτει από τους υπολογισμούς ειδικής εξεταστικής επιτροπής της γαλλικής Γερουσίας.

Τα συνδικάτα ζητούν αξιολόγηση αυτών των ενισχύσεων, επιβολή συγκεκριμένων όρων για τη χορήγησή τους και ανακατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων.

Παράλληλα, διεκδικούν μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προσαρμογή της οικονομίας στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Στις προτάσεις τους περιλαμβάνεται επίσης σχέδιο επιστροφής της βιομηχανικής παραγωγής στη Γαλλία και απανθρακοποίησης της οικονομίας, με παράλληλη ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Όπως υποστηρίζουν, η χρηματοδότηση πρέπει να επαρκεί για την εκπαίδευση των νέων, τη φροντίδα των ηλικιωμένων και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής απορρύθμισης.

Κινητοποιήσεις σε σχολεία και σιδηροδρόμους

Στην πανεθνική κινητοποίηση συμμετέχουν οργανώσεις από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, που προσθέτουν στα γενικά αιτήματα τις ιδιαίτερες διεκδικήσεις τους.

Στην Εκπαίδευση, η συνδικαλιστική οργάνωση Snes-FSU ζητά αύξηση της χρηματοδότησης του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος και κατάργηση των μεταρρυθμίσεων του Λυκείου που εισήγαγε το 2018 ο πρώην υπουργός Παιδείας Ζαν-Μισέλ Μπλανκέρ.

Στον τομέα των μεταφορών, τα μεγαλύτερα συνδικάτα της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας SNCF καλούν τους εργαζομένους σε κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας την «κοινωνική υποβάθμιση και τη στασιμότητα των μισθών».

Σημαντική αναμένεται να είναι και η συμμετοχή μαθητικών και φοιτητικών οργανώσεων.

«Πρόκειται για μια ημέρα που συνδέεται και με τις κινητοποιήσεις της νεολαίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η γενική γραμματέας της FSU, Καρολίν Σεβέ.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Μαθητικής Συνδικαλιστικής Ένωσης (USL), Σαμπρίν Καρμπάχ, είχε ανακοινώσει στις 31 Οκτωβρίου ότι οι μαθητές θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς πριν συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις.

«Την Πέμπτη θα προχωρήσουμε σε αποκλεισμούς και στη συνέχεια θα συμμετάσχουμε στη διαδήλωση της 5ης Νοεμβρίου, έπειτα από το κάλεσμα των εργαζομένων», είχε δηλώσει.

Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και τα «Κίτρινα Γιλέκα», το κίνημα που είχε πρωταγωνιστήσει στις μεγάλες κοινωνικές διαμαρτυρίες των προηγούμενων ετών, υιοθετώντας αυτή τη φορά το σύνθημα «η 5η Νοεμβρίου είναι του λαού».

Η σημερινή πανεθνική απεργία αποτελεί έτσι μια νέα δοκιμασία για τη γαλλική κυβέρνηση, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιχειρούν να συνενώσουν τη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, τις εργασιακές συνθήκες και τις δημοσιονομικές επιλογές του 2027.

protothema.gr