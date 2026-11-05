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Ένα μήνυμα στο κινητό εμφανίζεται να προέρχεται από το ΓεΣΥ. Ενημερώνει τον παραλήπτη ότι πρέπει να διορθώσει τα προσωπικά του στοιχεία ή να επιβεβαιώσει τον λογαριασμό του, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Συστήματος.

Το μήνυμα μπορεί ακόμη και να εμφανίζεται στην ίδια συνομιλία με προηγούμενες, πραγματικές ενημερώσεις του ΓεΣΥ.

Πώς μπορεί ο πολίτης να καταλάβει ότι πρόκειται για απάτη; Και τι πρέπει να κάνει εάν έχει ήδη ανοίξει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει προσωπικά στοιχεία;

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και η Αστυνομία Κύπρου έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα για κακόβουλα μηνύματα SMS που χρησιμοποιούν το όνομα του ΓεΣΥ με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών.

Πώς αναγνωρίζω ένα ύποπτο μήνυμα;

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ένα SMS:

Ζητά επικαιροποίηση ή επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου.

Προειδοποιεί ότι ο λογαριασμός στο ΓεΣΥ θα απενεργοποιηθεί εάν δεν γίνει άμεσα κάποια ενέργεια.

Ζητά κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία σύνδεσης ή τραπεζικά δεδομένα.

Καλεί τον παραλήπτη να πραγματοποιήσει πληρωμή μέσω συνδέσμου.

Δημιουργεί αίσθηση επείγοντος, θέτοντας προθεσμία λίγων ωρών.

Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά που έχουν εντοπιστεί σε παραπλανητικά μηνύματα.

Μπορεί το μήνυμα να φαίνεται ότι στάλθηκε από το GESY;

Ναι.

Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις του ΟΑΥ και της Αστυνομίας, οι επιτήδειοι μπορούν να χρησιμοποιούν την ονομασία GESY ή άλλες ονομασίες που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κακόβουλα μηνύματα εμφανίζονται στην ίδια αλληλουχία συνομιλίας με προηγούμενα νόμιμα μηνύματα.

Το γεγονός ότι ένα SMS εμφανίζεται κάτω από πραγματικά μηνύματα του ΓεΣΥ δεν αποτελεί απόδειξη ότι είναι γνήσιο.

Τι δεν θα μου ζητήσει ποτέ ο ΟΑΥ μέσω SMS;

Ο ΟΑΥ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ζητά μέσω γραπτών μηνυμάτων:

Κωδικούς πρόσβασης.

Στοιχεία σύνδεσης σε λογαριασμούς.

Τραπεζικά στοιχεία ή στοιχεία πληρωμής.

Άλλα προσωπικά δεδομένα.

Επίσης, δεν ζητά από τους πολίτες να πραγματοποιήσουν οικονομικές συναλλαγές μέσω συνδέσμων που αποστέλλονται με SMS.

Τι κάνω εάν λάβω ύποπτο SMS;

Η επίσημη σύσταση του ΟΑΥ είναι σαφής: Μην ανοίξετε τον σύνδεσμο και διαγράψτε το μήνυμα.

Εάν θέλετε να ελέγξετε κατά πόσο υπάρχει πραγματικό ζήτημα με τον λογαριασμό σας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΓεΣΥ πληκτρολογώντας εσείς τη διεύθυνση στον φυλλομετρητή σας.

Μην χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ύποπτο μήνυμα.

Τι γίνεται εάν έχω ήδη πατήσει τον σύνδεσμο;

Εάν ανοίξατε τον σύνδεσμο, μην καταχωρίσετε οποιοδήποτε προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

Κλείστε τη σελίδα και αποφύγετε τη λήψη αρχείων ή εφαρμογών που ενδεχομένως σας προτείνει.

Εάν πληκτρολογήσατε κωδικούς πρόσβασης, αλλάξτε τους αμέσως από την επίσημη ιστοσελίδα της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Εάν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό και σε άλλους λογαριασμούς, αλλάξτε τον και εκεί.

Τι κάνω εάν έδωσα τραπεζικά στοιχεία;

Επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας, χρησιμοποιώντας τον επίσημο αριθμό επικοινωνίας της

Ενημερώστε την ότι ενδέχεται να έχετε πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης και ζητήστε οδηγίες για την προστασία των λογαριασμών και των καρτών σας.

Ελέγξτε τις κινήσεις του λογαριασμού σας για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές.

Εάν έχουν αφαιρεθεί χρήματα ή διαπιστώνετε απόπειρα εξαπάτησης, ενημερώστε την Αστυνομία.

Πού μπορώ να επιβεβαιώσω μια πληροφορία;

Η επίσημη ιστοσελίδα του ΓεΣΥ είναι η www.gesy.org.cy.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τον λογαριασμό ή τις υπηρεσίες σας, απευθυνθείτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ μέσω των επίσημων στοιχείων επικοινωνίας του.

Αποφύγετε τη χρήση τηλεφωνικών αριθμών ή ηλεκτρονικών συνδέσμων που περιλαμβάνονται σε ύποπτα μηνύματα.

Πώς προστατεύομαι από αντίστοιχες απάτες;

Η βασικότερη προφύλαξη είναι να μην ενεργείτε βιαστικά όταν λαμβάνετε μήνυμα που σας απειλεί με απώλεια πρόσβασης σε κάποια υπηρεσία.

Ελέγχετε προσεκτικά την προέλευση κάθε ειδοποίησης, μην κοινοποιείτε κωδικούς και αποφεύγετε να πραγματοποιείτε πληρωμές μέσω συνδέσμων που λαμβάνετε απροσδόκητα.

Τι πρέπει να θυμάμαι: Ακόμη κι αν το SMS εμφανίζεται να προέρχεται από το GESY, μπορεί να είναι πλαστό. Ο ΟΑΥ δεν ζητά κωδικούς, τραπεζικά στοιχεία ή πληρωμές μέσω SMS. Εάν υπάρχει αμφιβολία, η επιβεβαίωση πρέπει να γίνεται μόνο από τα επίσημα κανάλια του ΓεΣΥ.