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Έξω από το υπουργείο Οικονομικών θα βρεθούν σήμερα στις 3:00 μ.μ. οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας, διαμαρτυρόμενοι για καίρια εργασιακά ζητήματα τους τα οποία δεν έχουν επιλυθεί. Η σημερινή διαμαρτυρία, η οποία θα καταλήξει σε πορεία προς το Προεδρικό είναι η κορύφωση των μέτρων των επηρεαζόμενων, καθώς από την περασμένη Δευτέρα βρίσκονται σε επ’ αόριστον απεργία.

Στο πλευρό των εργαζομένων σε αυτά τα προγράμματα βρίσκονται και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, οι οποίες δήλωσαν την στήριξή τους, καλώντας μέλη τους να συμμετάσχουν στις σημερινές κινητοποιήσεις.

«Το υπουργείο Παιδείας, για ακόμη μία φορά, δεν προστατεύει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων του», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ΠΟΕΔ.

Από πλευράς της, η ΟΕΛΜΕΚ, ανέφερε ότι «είναι απαράδεκτο εκπαιδευτικοί που προσφέρουν πολύτιμο έργο στη δημόσια εκπαίδευση και συμβάλλουν στη στήριξη μαθητών και οικογενειών να βρίσκονται αντιμέτωποι με εργασιακή ανασφάλεια και παρατεταμένες περιόδους χωρίς εισόδημα».

Υπενθυμίζεται ότι σε κοινή τους ανακοίνωση πριν από μερικές μέρες, οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ επεσήμαναν ότι η πλευρά της κυβέρνησης αναβάλλει συνεχώς τη λήψη πολιτικής απόφασης για να διευθετηθεί το θέμα πληρωμής όσων δεν τερματίζεται η απασχόληση τους, αναβολή η οποία έχει αφήσει εργαζομένους χωρίς εισόδημα, χωρίς πρόσβαση στο ανεργιακό επίδομα και χωρίς πληρωμή για πέντε μήνες.