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Τη δυνατότητα καταχώρισης δικαιούχων ως «κατακεκλιμένων» στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ έχουν πλέον και οι ειδικοί ιατροί, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Η ρύθμιση διευρύνει τη δυνατότητα καταχώρισης της συγκεκριμένης ιδιότητας, η οποία προηγουμένως πραγματοποιείτο από τους προσωπικούς ιατρούς.

Ποιοι δικαιούχοι θεωρούνται κατακεκλιμένοι

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΥ για την κατ’ οίκον γενική νοσηλευτική, ως «κατακεκλιμένο» χαρακτηρίζεται το άτομο το οποίο, λόγω διαπιστωμένων σοβαρών προβλημάτων υγείας, χρειάζεται να λαμβάνει υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο σπίτι.

Η συγκεκριμένη ιδιότητα συνδέεται με την πρόσβαση σε υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ΓεΣΥ.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ειδικοί ιατροί

Δυνατότητα καταχώρισης: Οι ειδικοί ιατροί περιλαμβάνονται πλέον στους παρόχους που μπορούν να καταχωρίζουν δικαιούχους ως «κατακεκλιμένους» στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ.

Ιατρική αξιολόγηση: Ο χαρακτηρισμός αφορά δικαιούχους με σοβαρά προβλήματα υγείας που καθιστούν αναγκαία την παροχή φροντίδας στο σπίτι. Η καταχώριση πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Κατ’ οίκον νοσηλευτική: Η ιδιότητα του κατακεκλιμένου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την πρόσβαση σε υπηρεσίες γενικής νοσηλευτικής κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Συστήματος.

Παραπεμπτικά: Οι προσωπικοί και ειδικοί ιατροί μπορούν να εκδίδουν παραπεμπτικά για υπηρεσίες γενικής νοσηλευτικής κατ’ οίκον, βάσει των ισχυουσών διαδικασιών και των προβλεπόμενων ορίων.

Τι ισχύει για τις κατ’ οίκον επισκέψεις

Στις δημοσιευμένες γενικές οδηγίες του ΟΑΥ για τη νοσηλευτική κατ’ οίκον προβλέπεται η έκδοση παραπεμπτικών για τρεις ή έξι συνεδρίες, καθώς και ανώτατο όριο 12 επισκέψεων ετησίως, με δυνατότητα έγκρισης πρόσθετων συνεδριών σε εξαιρετικές, τεκμηριωμένες περιπτώσεις.

Οι πρόνοιες αυτές περιλαμβάνονται σε παλαιότερες οδηγίες του Οργανισμού και πρέπει να ελέγχονται σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις, πριν από την εφαρμογή τους.

Πού βρίσκονται οι επίσημες οδηγίες

Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να ανατρέχουν στις ανακοινώσεις του ΟΑΥ για τη δυνατότητα καταχώρισης κατακεκλιμένων δικαιούχων από ειδικούς ιατρούς, ημερομηνίας 29 Ιουλίου και 14 Αυγούστου 2026.

Για την εφαρμογή της διαδικασίας στην Πύλη Παροχέων, οι ειδικοί ιατροί πρέπει να συμβουλεύονται τις ισχύουσες τεχνικές οδηγίες του Οργανισμού, ιδίως ως προς τα απαιτούμενα πεδία, την τεκμηρίωση και τη διαχείριση της καταχώρισης.