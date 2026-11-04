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Ολοένα και πιο κοντινό φαντάζει το σενάριο επιβολής νέων αυξήσεων στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, απόρροια της αστάθειας στις διεθνείς αγορές ενέργειας που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν. Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες υπογραμμίζουν τις τελευταίες μέρες τις αυξήσεις στο κόστος πετρελαίου, τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν.

Όπως αναφέρουν, εάν δεν προκύψει κάποια θετική εξέλιξη στο μέτωπο του πολέμου, θα είναι αναπόφευκτες και νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Την ίδια ώρα, σε χθεσινές δηλώσεις της στο Σίγμα, η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η αύξηση του κόστους για τις αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να οδηγήσει σε σταδιακή μετακύλιση μέρους των επιβαρύνσεων στους επιβάτες. Οι οποίοι, με τη σειρά τους, βλέπουν το κόστος των εισιτηρίων να έχει αυξηθεί δραματικά τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να ψάχνουν την πιο φθηνή λύση και να αναγκάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις να αλλάζουν μέχρι και δυο πτήσεις, ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους.

Δαπάνες καυσίμων

Οι επιθέσεις ΗΠΑ/Ισραήλ στο Ιράν ξεκίνησαν περί τα τέλη Φεβρουαρίου και παρά τις αρχικές προβλέψεις ότι θα διαρκέσουν μερικές βδομάδες, εντούτοις συνεχίζονται εδώ και οκτώ περίπου μήνες, με αποτέλεσμα να επέλθει αποσταθεροποίηση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Εξέλιξη, η οποία επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τις αεροπορικές εταιρείες. Και αυτό καθότι το κόστος των καυσίμων αποτελεί τη μεγαλύτερη ή μία από τις μεγαλύτερες λειτουργικές τους δαπάνες, αφού αντιπροσωπεύει το 25% με 30% των συνολικών λειτουργικών τους εξόδων. Ωστόσο, σε περιόδους ενεργειακών κρίσεων, το ποσοστό αυτό μπορεί να εκτιναχθεί και να ξεπεράσει το 31% με 35% του συνολικού κόστους λειτουργίας.

Αυξήσεις πέραν του 39% σε ένα χρόνο

Ήδη, σε περίοδο ενός χρόνου, οι αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων έχουν ξεπεράσει σε ορισμένες περιπτώσεις το 39%, ενώ σε σύγκριση με δυο χρόνια πριν, οι αυξήσεις πλησιάζουν το 50%. Η Cirium, εταιρεία δεδομένων που ειδικεύεται στον κλάδο των αερομεταφορών, ανέλυσε πρόσφατα τις αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο. Όπως προκύπτει, τη μεγαλύτερη αύξηση στην Economy Class κατέγραψαν οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, οι τιμές τους έχουν αυξηθεί κατά 39,20%, ενώ από τις αρχές του 2024 έχουν υπερδιπλασιαστεί. Όσον αφορά στους τρεις μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους (Lufthansa, IAG και Air France-KLM), οι τιμές σε σχέση με τις αρχές του 2024 είναι υψηλότερες κατά 48,41%.

Μετακύλιση στους επιβάτες

Στο θέμα των εισιτηρίων αναφέρθηκε χθες και η Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη. Μιλώντας στο Σίγμα, επισήμανε κατ’ αρχήν πως οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τη ζήτηση, την προσφορά και τον ανταγωνισμό. Για να προσθέσει ότι η αύξηση του κόστους για τις αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να οδηγήσει σε σταδιακή μετακύλιση μέρους των επιβαρύνσεων στους επιβάτες. Ωστόσο, όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής οι πιέσεις αυτές φαίνεται να απορροφώνται, σε έναν βαθμό, από τις επιδόσεις της αγοράς, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση στην Ευρώπη παρουσιάζει αύξηση.

Έρχεται νέα άνοδος

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η αύξηση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις οικονομικές τους προοπτικές. Την ίδια στιγμή, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθούν ανοδικά το επόμενο έτος.

Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι σταδιακά λήγουν οι συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου που είχαν συνάψει οι εταιρείες για την προστασία τους από τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με το Reuters.

Ο γερμανικός αεροπορικός κολοσσός Lufthansa ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι αναμένει πως το κόστος καυσίμων του για το 2026 θα είναι αυξημένο κατά €2 δισ. σε σύγκριση με πέρυσι. Ο όμιλος εκτίμησε ότι ο συνολικός λογαριασμός καυσίμων για το σύνολο του έτους θα ανέλθει στα €9,3 δισ. Το ποσό είναι κατά €600 εκατ. υψηλότερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Από την πλευρά του, ο CEO της Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι μιλώντας προ ημερών στο CNBC έκανε λόγο για νέες σημαντικές αυξήσεις έως και 20% στα αεροπορικά εισιτήρια το επόμενο έτος.