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Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας επέλεξε την Τετάρτη τη γερμανική Lufthansa για την απόκτηση μεριδίου έως 49,9% στην TAP Air Portugal, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 1,2 δισ. ευρώ, επικρατώντας της ανταγωνίστριας Air France-KLM.

Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αεροπορικής βιομηχανίας και καθιστά τη Lufthansa στρατηγικό εταίρο ενός από τους τελευταίους ανεξάρτητους εθνικούς αερομεταφορείς της Ευρώπης.

Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Lufthansa στη Νοτιοδυτική Ευρώπη και να διευρύνει το διεθνές δίκτυό της. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της TAP είναι οι πολύτιμες συνδέσεις της Λισαβόνας με τη Βραζιλία, την πορτογαλόφωνη Αφρική και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την πορτογαλική κυβέρνηση, η επιλογή βασίστηκε όχι μόνο στο οικονομικό τίμημα, αλλά και στα επιχειρηματικά σχέδια των υποψηφίων για την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας. Ο υπουργός Υποδομών Μιγκέλ Πίντο Λουζ δήλωσε ότι η Lufthansa δεσμεύτηκε να αυξήσει τον στόλο της TAP σε 117 αεροσκάφη έως το 2035 και σε 130 στη συνέχεια.

Τον Ιούνιο, η TAP διέθετε 101 αεροσκάφη και εξυπηρετούσε 93 προορισμούς παγκοσμίως. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 μετέφερε ρεκόρ 8,2 εκατομμυρίων επιβατών, καταγράφοντας αύξηση 4,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 4,3%.

Αναλυτές επισημαίνουν τις οικονομικές δυσκολίες της γερμανικής εταιρείας, καθώς και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες αναδιάρθρωσης της ιταλικής ITA Airways, στην οποία η Lufthansa έχει επίσης μετοχική συμμετοχή.