Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με τα νέα Airbus A321LR, που αναμένονται από το πρώτο ή το δεύτερο τρίμηνο του 2027, η Aegean προχωρεί στην αναβάθμιση της business class σε επιλεγμένα δρομολόγια, ακολουθώντας τη στροφή των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών προς τις ακριβότερες κατηγορίες θέσεων.

Οι αερομεταφορείς επενδύουν σε μεγαλύτερη άνεση, ιδιωτικότητα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, επιδιώκοντας υψηλότερα έσοδα ανά επιβάτη. Η ζήτηση για τις premium καμπίνες εμφανίζεται πιο ανθεκτική στις οικονομικές πιέσεις, την ώρα που η άνοδος του κόστους των καυσίμων επιβαρύνει τα λειτουργικά τους έξοδα.

Για την Aegean, η ένταξη των A321LR δεν αφορά μόνο την επέκταση σε πιο μακρινούς προορισμούς. Τα αεροσκάφη, εκδόσεις του A321neo αυξημένης εμβέλειας, αποτελούν μέρος της προσπάθειας να προσφέρει αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία, με έμφαση στην business class, σε πτήσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

«Σήμερα διαπιστώνουμε ότι, σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, οι αεροπορικές εταιρείες κινούνται προς την αναβάθμιση του προϊόντος τους», ανέφερε ο πρόεδρος της Aegean, Ευτύχης Βασιλάκης. Όπως εξήγησε, η ζήτηση από τους πιο απαιτητικούς πελάτες και όσους ταξιδεύουν συχνότερα παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες.

«Από την επόμενη χρονιά θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας αναβαθμισμένο προϊόν σε επιλεγμένα δρομολόγια στα οποία θα χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο αεροσκάφος», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημασία που έχει αποκτήσει η business class ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες της εταιρείας. Όταν αποφασίστηκε η ένταξη των A321LR στον στόλο, πριν από δύο ή τρία χρόνια, δεν ήταν ακόμη εμφανές πόσο θα ενισχυόταν η ζήτηση για μια πιο άνετη και ουσιαστικά αναβαθμισμένη διακεκριμένη θέση.

British Airways: Business class 106 θέσεων στα A380

Η British Airways ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την αναδιαμόρφωση και των 12 Airbus A380 του στόλου της, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης καμπίνας business class στον κόσμο.

Η νέα διαμόρφωση προβλέπει 106 θέσεις business class σε ολόκληρο το επάνω κατάστρωμα του διώροφου αεροσκάφους. Παράλληλα, η πρώτη θέση θα αποκτήσει νέα διαχωριστικά, τα οποία θα επιτρέπουν τη διαμόρφωση μεγαλύτερων ιδιωτικών χώρων για επιβάτες που ταξιδεύουν μαζί.

Η επέκταση των ακριβότερων κατηγοριών θα συνοδευτεί από μείωση της συνολικής χωρητικότητας κατά 11%, από 469 σε 417 θέσεις. Τα καθίσματα της οικονομικής θέσης θα περιοριστούν κατά περίπου 30%, στα 215.

Η εταιρεία επιλέγει, επομένως, μικρότερη συνολική χωρητικότητα, διαθέτοντας περισσότερο χώρο στους επιβάτες που καταβάλλουν υψηλότερους ναύλους. Η ανακατασκευή κάθε αεροσκάφους θα διαρκεί περίπου 100 ημέρες, ενώ το πρώτο αναβαθμισμένο A380 αναμένεται να επιστρέψει σε εμπορική λειτουργία τους επόμενους μήνες.

Οι επενδύσεις Lufthansa και Air France

Ανάλογη στρατηγική ακολουθεί η Lufthansa, η οποία έχει ήδη εντάξει στις πτήσεις της τρία αναβαθμισμένα A380 με νέα business class 68 θέσεων. Έως τα μέσα του 2027, η νέα διαμόρφωση αναμένεται να έχει εφαρμοστεί και στα οκτώ αεροσκάφη αυτού του τύπου που διαθέτει.

Η Air France επεκτείνει τη La Première, την πρώτη θέση της εταιρείας, σε περισσότερους προορισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η ζήτηση για τις ακριβότερες καμπίνες παραμένει ισχυρή.

Πρόγραμμα 5 δισ. δολαρίων από την Emirates

Η Emirates υλοποιεί πρόγραμμα ανακαίνισης στόλου ύψους 5 δισ. δολαρίων, το οποίο καλύπτει 219 αεροσκάφη: 110 Airbus A380 και 109 Boeing 777.

Τα αναβαθμισμένα A380 διαθέτουν έως 76 θέσεις business class, ενώ η εταιρεία διευρύνει παράλληλα την προσφορά θέσεων premium economy.

Στις premium κατηγορίες δίνει αυξανόμενη έμφαση και η Delta Air Lines, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο των σχετικών εσόδων. Η πορεία αυτή αποτυπώνει τον ολοένα μεγαλύτερο ρόλο των επιβατών υψηλότερης δαπάνης στις εισπράξεις των αεροπορικών εταιρειών.

Forbes