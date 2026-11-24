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Το πρώτο εξάμηνο του 2028 αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος», στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ, σηματοδοτώντας την είσοδο της Κύπρου στον χάρτη των χωρών παραγωγής φυσικού αερίου. Το αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο για επεξεργασία και υγροποίηση, προτού διοχετευθεί στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη.

Το χρονοδιάγραμμα παρουσίασε ο επικεφαλής της ΕΝΙ για τη Βόρεια Αφρική και την περιοχή της Λεβαντίνης, Diego Portoghese, μιλώντας την Τρίτη στο 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της ιταλικής εταιρείας, το κοίτασμα εκτιμάται ότι περιέχει αρχικά περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ενώ η ημερήσια παραγωγή αναμένεται να φτάσει έως και τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για σημαντικό ορόσημο τόσο για την ΕΝΙ όσο και για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η Κύπρος θα καταστεί για πρώτη φορά παραγωγός χώρα φυσικού αερίου.

Η διαδρομή του φυσικού αερίου μέσω Αιγύπτου

Ο κ. Portoghese εξήγησε ότι το φυσικό αέριο από το «Κρόνος» θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου θα υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που συνδέονται με το κοίτασμα Ζορ.

Στη συνέχεια, θα οδηγείται στο τερματικό υγροποίησης της Νταμιέττα, από όπου θα μπορεί να εξάγεται ως υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), με βασικό προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά.

Η επιλογή αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών, αντί της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων εξαγωγής, επιτρέπει, σύμφωνα με την ΕΝΙ, την ταχύτερη ανάπτυξη του έργου, τον περιορισμό των επενδυτικών δαπανών και τη βελτίωση της οικονομικής του βιωσιμότητας.

Από την ανακάλυψη στην εμπορική αξιοποίηση

Ο αξιωματούχος της ΕΝΙ αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2026 για την ανάπτυξη του κοιτάσματος.

Ειδικότερα, η έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης τον Μάιο του 2026, η έκδοση άδειας εκμετάλλευσης και η πρόσφατη ανάθεση της κύριας σύμβασης για τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή και την εγκατάσταση των υποδομών σηματοδοτούν τη μετάβαση από την εξερεύνηση στην εμπορική αξιοποίηση.

Παράλληλα, χαρακτήρισε καθοριστική τη συνεργασία Κύπρου και Αιγύπτου, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση των ενεργειακών υποδομών της περιοχής δημιουργεί οικονομικά και στρατηγικά οφέλη για τις δύο χώρες.

Η σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ο κ. Portoghese τόνισε ότι το «Κρόνος» αποτελεί περισσότερα από ένα έργο φυσικού αερίου, καθώς αναδεικνύει τον ρόλο της περιφερειακής συνεργασίας στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Ευρώπης.

Όπως εξήγησε, το έργο μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση αξιόπιστου και οικονομικά προσιτού ενεργειακού εφοδιασμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου.

Πρόκειται, επίσης, για το πρώτο έργο ανάπτυξης κοιτάσματος σε μεγάλα θαλάσσια βάθη που υλοποιεί η ΕΝΙ στην Κύπρο, δημιουργώντας τεχνογνωσία και υποδομές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές αναπτύξεις.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία, με την Κύπρο να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σύνδεση των ενεργειακών πόρων της περιοχής με τις ευρωπαϊκές αγορές.

ΚΥΠΕ