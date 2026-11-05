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Το πρώτο εξάμηνο του 2028 αναμένεται να αρχίσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον δημοσιογράφο του Associated Press Μενέλαο Χατζηκωστή. Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση του κυπριακού κοιτάσματος θα δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρόσθετη πηγή εφοδιασμού και θα ενισχύσει την ενεργειακή της αυτονομία.

Στην κορύφωσή της, η παραγωγή εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει τα 500 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 14,16 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, οι συμφωνίες που υπεγράφησαν με την ENI για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος «ενεργοποιούν τη δέσμευση επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ» και καθορίζουν τα βήματα μέχρι την έναρξη της παραγωγής.

Ο κ. Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει για την ΕΕ η ανάπτυξη ενός κοιτάσματος σε κράτος μέλος, σε συνεργασία με χώρες της περιοχής. «Η Κύπρος αποτελεί μέρος της ενεργειακής εξίσωσης, με την Ευρώπη να επωφελείται από την πρόσθετη διαφοροποίηση και την αυτονομία της Ένωσης να ενισχύεται. Αυτό είναι το πρώτο βήμα σε μια πορεία με θετικές προοπτικές», δήλωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ