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Στην ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών οδήγησε το μπαράζ απειλών για τοποθέτηση βομβών σε αεροσκάφη, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Όπως γνωστοποίησε, οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τα κράτη-μέλη που επηρεάστηκαν και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), ενώ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών.



Παράλληλα, ο κ.Τζιτζικώστας, σημείωσε ότι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη κάθε απειλή κατά πολιτών», με αφορμή το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη που πραγματοποιούν πτήσεις σε χώρες της γηραιάς ηπείρου.

My statement on Reported Bomb Threats Affecting European Flights pic.twitter.com/dWcLSVz82b November 5, 2026

Παράλληλα, ο κ. Τζιτζικώστας κάλεσε τις αρμόδιες εθνικές αρχές να εντείνουν τη στενή συνεργασία με τις διοικήσεις των αεροδρομίων, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αστυνομικές δυνάμεις για τη διαχείριση των απειλών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, καθώς οι έρευνες σε εθνικό επίπεδο παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

protothema.gr