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Στον Γενικό Εισαγγελέα παραπέμπει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, την παράλειψη του ΕΟΑ Πάφου να συνδράμει στη διερεύνηση παραπόνου, παραβιάζοντας τη νομοθεσία με ενδεχόμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Το παράπονο που κλήθηκε να διερευνήσει το Γραφείο της Επιτρόπου αφορά τον δυσμενή επηρεασμό τεμαχίου και κατοικίας στην επαρχία Πάφου, από την ανέγερση τριώροφης οικοδομής σε γειτονικό τεμάχιο. Σύμφωνα με το παράπονο, η τριώροφη οικοδομή ανεγέρθηκε χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις από το τεμάχιο της παραπονούμενης, με αποτέλεσμα όμβρια ύδατα να ρέουν προς την κατοικία και να προκαλούν ζημιές.

Η Επίτροπος ζήτησε από τον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΑ Πάφου να παραθέσει, εντός τεσσάρων βδομάδων, τα σχόλια και τις απόψεις του σε σχέση με τις πιο πάνω αναφορές, κατά πόσο για την ανέγερση της τριώροφης οικοδομής εκδόθηκαν άδειες (πολεοδομική και οικοδομική) και αν τηρήθηκαν ή υλοποιήθηκαν οι όροι των αδειών.

Επιπλέον, ζητήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να επιτράπηκε με τις άδειες η ανέγερση της οικοδομής στο σύνορο του τεμαχίου και σε επαφή με την κατοικία της παραπονούμενης, και τα μέτρα που λήφθηκαν ή θα ληφθούν σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η οικοδομή ανεγέρθηκε χωρίς άδειες ή κατά παράβαση των όρων τους.

Το Γραφείο της Επιτρόπου απέστειλε τέσσερις επιστολές στον ΕΟΑ Πάφου μεταξύ Αυγούστου 2025 και Μαΐου 2026, ενώ με νέα επιστολή τον Ιούλιο 2026 υπενθύμισε στον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΑ Πάφου την υποχρέωση των υπηρεσιών, δυνάμει του νόμου, να παρέχουν, όταν τους ζητηθεί, κάθε συνδρομή στο έργο του Επιτρόπου. Ζήτησε να ανταποκριθεί εντός των επόμενων δεκαπέντε ημερών και επισήμανε ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα καλούσε τον ίδιο ή εκπρόσωπό του να προσέλθει στο Γραφείο της σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Με επιστολή της ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2026 η Επίτροπος κάλεσε τον Γενικό Διευθυντή ή εκπρόσωπό του να προσέλθει στο Γραφείο της την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, στις 09:00, για να τοποθετηθεί επί των ισχυρισμών του παραπόνου και να προσκομίσει τα σχετικά με το υπό διερεύνηση παράπονο έγγραφα. Όπως σημειώνεται, κατά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν προσήλθε ούτε ο Γενικός Διευθυντής ούτε εκπρόσωπός του.

Η Επίτροπος επικαλείται τη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία αν σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της έρευνας ή ύστερα από αυτή ο Επίτροπος κρίνει ότι δυνατό να έχει διαπραχθεί ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα από οποιοδήποτε λειτουργό, ο Επίτροπος οφείλει να αναφέρει το ζήτημα στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή στην αρμόδια αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων.

“Στις 22 Οκτωβρίου 2026 δεν προσήλθε ούτε ο Γενικός Διευθυντής του ΕΟΑ Πάφου ούτε εκπρόσωπός του για να δώσει μαρτυρία και να προσκομίσει τα ζητηθέντα έγγραφα, ενώ μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ο Οργανισμός δεν είχε απαντήσει στα επανειλημμένα αιτήματα του Γραφείου μου. Η παράλειψη του ΕΟΑ Πάφου να παράσχει τη συνδρομή που του ζητήθηκε για τη διερεύνηση του παραπόνου συνιστά παραγνώριση του θεσμού της Επιτρόπου”, υπογραμμίζει η Επίτροπος.

Όπως σημειώνει, χωρίς τις απόψεις του ΕΟΑ Πάφου και τα στοιχεία που του ζητήθηκαν, το Γραφείο αδυνατεί να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς, να ολοκληρώσει τη διερεύνηση και να ενημερώσει για την έκβασή της.

Δυνάμει των σχετικών άρθρων της νομοθεσίας, η Επίτροπος διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για περαιτέρω χειρισμό το ζήτημα της μη εμφάνισης του Γενικού Διευθυντή του ΕΟΑ Πάφου ή εκπροσώπου του κατά τον καθορισμένο χρόνο και της μη ανταπόκρισης του Οργανισμού στα αιτήματα του Γραφείου της.

ΚΥΠΕ