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Πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη εκπαιδευτική πτήση τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών και αεροσκαφών υποστήριξης στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Αναφορά γίνεται επίσης και στην κοινή τουρκοαιγυπτιακή άσκηση «Θάλασσα της Φιλίας-2026», η οποία διεξάγεται από τις 4 έως τις 9 Νοεμβρίου στην Αλεξάνδρεια, με τη συμμετοχή του TCG Anadolu, της φρεγάτας TCG Gaziantep και της πυραυλακάτου TCG Meltem.

Η Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών της άσκησης θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή του αρχηγού του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Εξάλλου, την επίσκεψη της ελληνικής φρεγάτας «ΑΙΓΑΙΟΝ» στην τουρκική ναυτική βάση Ακσάζ, από τις 7 έως τις 13 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο της νατοϊκής άσκησης «Μπλε Φάλαινα-2026» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, ανέφερε ότι η ελληνική φρεγάτα, μαζί με τα ισπανικά πολεμικά πλοία Patiño και Blas de Lezo, που συμμετέχουν στη Μόνιμη Ναυτική Ομάδα SNMG-2 του ΝΑΤΟ, θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη λιμένα στο Ακσάζ.

Η άσκηση «Μπλε Φάλαινα» θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας αεροπορικών, επιφανειακών και υποβρύχιων μονάδων σε επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Παράλληλα, το τουρκικό ΥΠΑΜ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο διοικητής της Ελληνικής Τακτικής Αεροπορίας και αντιπροσωπεία πραγματοποιούν επίσκεψη στον διοικητή της τουρκικής Μαχητικής Αεροπορίας από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου.

ΚΥΠΕ