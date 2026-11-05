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«Αρκετά μεγάλες πιθανότητες» να αυξήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια τον Δεκέμβριο βλέπει ο Άντε Ζίγκμαν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, καθώς ο πληθωρισμός συνέχισε να ανεβαίνει τον Οκτώβριο. Εάν η ΕΚΤ προχωρήσει σε αύξηση, θα είναι η τρίτη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

«Ο πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται και τον Οκτώβριο», δήλωσε την Πέμπτη ο Κροάτης αξιωματούχος στην Οπατία της Κροατίας. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη βρίσκεται πλέον σε επίπεδα διπλάσια από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Και άλλα στελέχη της κεντρικής τράπεζας έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι τάσσονται υπέρ μιας αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης στο επιτόκιο καταθέσεων κατά την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του 2026.

Ο ρόλος του πετρελαίου στις αποφάσεις του 2027

Για το 2027, οι αγορές προεξοφλούν περαιτέρω αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Ο Ζίγκμαν εκτίμησε ότι είναι ακόμη νωρίς για να κριθεί ποιες κινήσεις θα χρειαστούν, καθώς παραμένει αβέβαιη η πορεία των τιμών της ενέργειας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο θετικό κλίμα που επικρατεί στις ενεργειακές αγορές μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Όπως είπε, η τιμή του αργού πετρελαίου υποχώρησε σχεδόν κατά 20% τις τελευταίες ημέρες. Παραμένει ανοιχτό, πρόσθεσε, αν η πτώση του αργού θα έχει διάρκεια, αν θα συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας ή αν νέες εξελίξεις θα αλλάξουν την εικόνα.

Πηγή: Capital.gr