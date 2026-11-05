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Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 5,6% τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Ο τζίρος στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 6,7%, ενώ ο εξαγωγικός τζίρος υποχώρησε κατά 1,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία διαμορφώθηκε στις 121,4 μονάδες τον Αύγουστο. Το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου ήταν αυξημένος κατά 4,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια περίοδο, ο εγχώριος δείκτης αυξήθηκε κατά 4,9% και ο εξαγωγικός μειώθηκε κατά 0,7%.

Πρώτα σε άνοδο τα μεταλλεία και τα λατομεία

Τα μεταλλεία και λατομεία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τζίρου μεταξύ των βιομηχανικών τομέων τον Αύγουστο, με 12,5%. Ακολούθησαν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με 10,2% και ο τομέας της παροχής νερού και της ανάκτησης υλικών με 10,1%.

Στη μεταποίηση, ο δείκτης έφθασε τις 109 μονάδες, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 3,7%. Μεταξύ των μεταποιητικών δραστηριοτήτων ξεχώρισε η κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με αύξηση τζίρου 72,3%.

Στη βιομηχανία ξύλου και την κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 38,3%. Στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες, η αύξηση έφθασε το 27%.

Αντίθετα, ο τζίρος μειώθηκε κατά 12,8% στην κατηγορία που περιλαμβάνει την κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών. Πτώση 4,9% κατέγραψε και η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών.