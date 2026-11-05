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Χρηματοδότηση €1,8 δισ. για ερευνητές και επιχειρηματίες στην Ευρώπη που αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής (deep tech) προβλέπει το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) για το 2027, το οποίο ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραμμα καλύπτει τα πρώτα στάδια της έρευνας, την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της και την επέκταση των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν στρατηγικές τεχνολογίες.

Πρόκειται για το τελευταίο πακέτο χρηματοδότησης του EIC στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας Horizon Europe 2021–2027. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι αλλαγές αποσκοπούν στην απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών στήριξης, με βάση τη στρατηγική της ΕΕ για τις νεοφυείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και την «Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας».

€200 εκατ. για επενδύσεις στην άμυνα

Το πρόγραμμα του 2027 ολοκληρώνει τη χρηματοδότηση τριών πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν το 2026. Προβλέπει €1 δισ. για το Scaleup Europe Fund, €200 εκατ. για επενδύσεις στην άμυνα και €25 εκατ. για το πιλοτικό πρόγραμμα Advanced Innovation Challenges.

Μέσω του Scaleup Europe Fund και του EIC STEP Scale Up, το Συμβούλιο ενισχύει τη στήριξη επιχειρήσεων που επιδιώκουν να επεκταθούν. Σε αυτές περιλαμβάνονται και εταιρείες που αναπτύσσουν αμυντικές τεχνολογίες ή τεχνολογίες διπλής χρήσης.

Women TechEU και αλλαγές στη χρηματοδότηση της έρευνας

Το ανασχεδιασμένο Women TechEU διπλασιάζει την επιχορήγηση στις €150.000 ανά νεοφυή επιχείρηση με επικεφαλής γυναίκα. Το πρόγραμμα του 2027 καθιερώνει επίσης νέο ευρωπαϊκό βραβείο για γυναίκες που καινοτομούν στην κβαντική τεχνολογία.

Στο EIC Pathfinder, οι αλλαγές αφορούν τη διαχείριση του μεγάλου αριθμού αιτήσεων για πρωτοποριακή έρευνα. Στο EIC Transition, η στήριξη μετατοπίζεται από τις κοινοπραξίες σε μεμονωμένες ομάδες και εταιρείες, ώστε να αξιοποιούνται ευρύτερα τα ερευνητικά αποτελέσματα. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτεί το EIC θα μπορούν ευκολότερα να δοκιμάζουν τις τεχνολογίες τους σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που αναθέτουν συμβάσεις.

Οι αλλαγές βασίζονται στην εμπειρία από την εφαρμογή του προγράμματος, στις συστάσεις του διοικητικού συμβουλίου του EIC και στις παρατηρήσεις των κρατών μελών.

Πηγή: ΚΥΠΕ