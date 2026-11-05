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Ως ανυπόστατες απορρίπτουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) πληροφορίες για εκχώρηση αρμοδιοτήτων τους και μετακίνηση λειτουργών σε άλλες υπηρεσίες, ενώ η ΠΑΣΥΔΥ, με χωριστή ανακοίνωση, διαψεύδει ότι υπέβαλε εισήγηση για ιδιωτικοποίησή τους. Οι δύο ανακοινώσεις εκδόθηκαν σε απάντηση ισχυρισμών της συντεχνίας Ισότητα.

Οι ΥΚΕ αναφέρουν ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση του Κλαδικού Συμβουλίου Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ισότητας, σχετικά με ενέργειες της διοίκησής τους, «είναι ανυπόστατες και δεν ισχύουν».

Επισημαίνουν ότι ο εκσυγχρονισμός τους αποτελεί διαχρονικό αίτημα τόσο της ίδιας της υπηρεσίας όσο και της κοινωνίας, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Παράλληλα, καλούν όλους να καταθέσουν απόψεις και προτάσεις στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά της, η ΠΑΣΥΔΥ δηλώνει ότι ουδέποτε εισηγήθηκε την ιδιωτικοποίηση των ΥΚΕ ή ενήργησε παρασκηνιακά για να βλάψει εργαζομένους και να υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία και τον ανθρωποκεντρικό ρόλο των υπηρεσιών.

Απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς περί κατάρτισης καταλόγου προσωπικού προς μετακίνηση και επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της έναντι όσων, όπως αναφέρει, διακινούν ή αναπαράγουν ψεύδη.

Η συντεχνία παραπέμπει στην παρέμβαση εκπροσώπων του Κλαδικού Συμβουλίου των Υπαλλήλων των ΥΚΕ της ΠΑΣΥΔΥ ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 3 Νοεμβρίου 2026. Όπως σημειώνει, στο υπόμνημα που κατατέθηκε καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι.

Τέλος, καλεί το προσωπικό να παραμείνει ενωμένο και προσηλωμένο στην αποστολή του, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσω του θεσμοθετημένου διαλόγου. Προσθέτει ότι δεν θα εμπλακεί σε στείρες αντιπαραθέσεις, αλλά ούτε θα επιτρέψει τη «λασπολογία», όπως τη χαρακτηρίζει.