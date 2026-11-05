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Με ανοιχτά διαδικαστικά ζητήματα και αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για την πορεία υλοποίησης του ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, συνεχίζεται η προσπάθεια της Κυβέρνησης να ξεπεράσει τα εμπόδια που έχουν προκύψει. Η Υπουργός Μεταφορών, Εύη Τσολάκη, ζήτησε πίστωση χρόνου μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, επαναβεβαιώνοντας την πολιτική πρόθεση για ανάθεση του έργου στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Το ζήτημα επανήλθε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, στον απόηχο των όσων διαδραματίστηκαν στην προηγούμενη συνεδρία, όταν η Νομική Υπηρεσία ξεκαθάρισε ότι η μαρίνα και ο χερσαίος χώρος της αποτελούν κρατική ιδιοκτησία και ότι για την ανάπτυξή τους απαιτείται η προκήρυξη διαγωνισμού.

Η Εύη Τσολάκη τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ η δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για υλοποίηση του έργου από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, στη βάση του οδικού χάρτη που έχει συμφωνηθεί. Όπως ανέφερε ενώπιον των βουλευτών, η προβλεπόμενη δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει ένα μήνα, ωστόσο προτίθεται να ζητήσει από το Υπουργικό Συμβούλιο τη επίσπευση της διαδικασίας, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα έχει άμεσα συνάντηση με την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί θα πρέπει να εξασφαλίσει και τη σχετική έγκριση. «Αν μας δώσετε μέχρι το τέλος του χρόνου, θα έρθουμε με ένα ολοκληρωμένο πακέτο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε καθημερινή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία, την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τον Δήμαρχο Λάρνακας.

Αναπάντητο το ενδεχόμενο δικαστικής εμπλοκής από την Kition

Στο επίκεντρο της συνεδρίας βρέθηκε το ενδεχόμενο νέας δικαστικής εμπλοκής, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την υλοποίηση του έργου. Οι βουλευτές και ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ζήτησαν να διευκρινιστεί κατά πόσο ενδεχόμενη προσφυγή της Kition θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή των διαδικασιών ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο περιλαμβάνεται στους κινδύνους που καταγράφονται στη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την πορεία του έργου.

Απαντώντας στις ερωτήσεις, η Νομική Υπηρεσία ανέφερε ότι δεν έχει εξετάσει το συγκεκριμένο σενάριο. Από την πλευρά της, η Υπουργός Μεταφορών, σε δηλώσεις της μετά το πέρας της συνεδρίας, χαρακτήρισε τις αναφορές περί ενδεχόμενης δικαστικής εμπλοκής ως «εικασίες». Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε στοιχείο ενώπιον της Κυβέρνησης ή του Υπουργείου που να καταδεικνύει ότι επίκειται μια τέτοια εξέλιξη.

Αντιδράσεις για τα αποκρυμμένα σημεία της γνωμάτευσης

Στο μεταξύ, νέο πεδίο αντιπαράθεσης αποτέλεσε το περιεχόμενο της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς μέρος της διαβιβάστηκε στη Βουλή με αποκρυμμένα στοιχεία. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για το γεγονός ότι οι βουλευτές δεν έχουν πρόσβαση στο σύνολο της γνωμάτευσης, ζητώντας να εξεταστούν τα αποκρυμμένα σημεία σε συνεδρία κεκλεισμένων των θυρών.

Η Νομική Υπηρεσία απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν σχετίζονται με την πορεία υλοποίησης του έργου. Εξήγησε, παράλληλα, ότι η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για τη νομική θέση της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που προκύψει δικαστική διαδικασία.

Απάντησαν στις αντιδράσεις Γενική Διευθύντρια και Νομική Υπηρεσία

Εξηγήσεις για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο γραφείο της, κλήθηκε να δώσει η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών, Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονες επικρίσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, Ρένα Παπαέτη, την ίδια ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών για το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας, στην οποία είχε κληθεί να παραστεί η τελευταία.

Ως αποτέλεσμα, η κ. Παπαέτη απουσίαζε από σημαντικό μέρος της συνεδρίας και προσήλθε λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Η κ. Χασάπη απέρριψε τις αιχμές ότι η συνάντηση είχε σκοπιμότητα ή συνδεόταν με τη συζήτηση που διεξαγόταν στη Βουλή. «Με ενοχλεί ότι θεωρήθηκε πως κάλεσα την κ. Παπαέτη στο γραφείο μου επί σκοπού, επειδή είχε συνάντηση στη Βουλή», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η μεταξύ τους συζήτηση αφορούσε εντελώς διαφορετικό θέμα.

Πρόσθεσε ότι ο προγραμματισμός των υποχρεώσεων κάθε λειτουργού αποτελεί δική του ευθύνη, ενώ ξεκαθάρισε πως η Υπουργός Μεταφορών δεν γνώριζε ότι είχε προγραμματιστεί η συγκεκριμένη συνάντηση.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί σκοπιμοτήτων στο χειρισμό της γνωμάτευσης. «Αλίμονο αν ο νομικός σύμβουλος του κράτους δεν γνωματεύει στη βάση του νόμου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Υπηρεσία ενήργησε αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

«Δεν θυμηθήκαμε 2,5 χρόνια μετά να μπλοκάρει ένα έργο. Έπραξε αυτό που είναι εντεταλμένη να πράττει», σημείωσε, απορρίπτοντας τις αναφορές περί παρεμπόδισης της ανάπτυξης.

Πίστωση χρόνου από τη Λάρνακα, αλλά με σαφές χρονοδιάγραμμα

Παρά τα ερωτήματα που εξακολουθούν να εκκρεμούν, ο Δήμαρχος και οι οργανωμένοι φορείς της Λάρνακας εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να δώσουν πίστωση χρόνου στην Υπουργό Μεταφορών, αναγνωρίζοντας ότι έχουν γίνει κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.

Εξέφρασαν παράλληλα, συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις, οι οποίες θα επιτρέψουν να ξεκαθαρίσει η πορεία του έργου.

Ο Ανδρέας Βύρας υπογράμμισε την ανάγκη καθορισμού ενός σαφούς και ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος, επισημαίνοντας ότι η λύση που θα προκριθεί πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να καλύπτει τόσο τις διαδικαστικές όσο και τις νομικές εκκρεμότητες.

«Πρέπει να γνωρίζουμε αν οι λύσεις που ψάχνουμε είναι αυτές που θα επιτρέψουν στο έργο να υλοποιηθεί όπως το συμφωνήσαμε», ανέφερε.

Το ζητούμενο για τη Λάρνακα, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της, δεν είναι απλώς η εξεύρεση μιας διαδικαστικής διευθέτησης, αλλά η διασφάλιση ότι ο τελικός σχεδιασμός θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς νέα εμπόδια.

Στο μεταξύ, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών προγραμματίζει επιτόπια επίσκεψη στο λιμάνι Λάρνακας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ των μέσων Δεκεμβρίου και των αρχών Ιανουαρίου.