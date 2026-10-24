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Πρόταση νόμου για τροποποίηση της νομοθεσίας περί Διαχείρισης Μαρίνων, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στην Αρχή Λιμένων Κύπρου να συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες για τη διαχείριση της μαρίνας Λάρνακας, προτίθεται να καταθέσει τη Δευτέρα (26/10) το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα ασκεί έντονη κριτική στην Κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, κατηγορώντας την ότι εμπαίζει τους πολίτες της πόλης, μεταθέτοντας συνεχώς τις αποφάσεις και τις ευθύνες.

Όπως υποστηρίζει, από τον Ιανουάριο του 2024, όταν, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, τερματίστηκε η σχετική σύμβαση, δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση στο ζήτημα.

Το Κίνημα αναφέρεται επίσης στην παρουσία της Νομικής Υπηρεσίας στη Βουλή, την οποία χαρακτηρίζει «φιάσκο», σημειώνοντας ότι μετά τις έντονες αντιδράσεις που ακολούθησαν, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα αναζητήσει λύση.

Σύμφωνα με το Άλμα, η διέξοδος είναι απλή και θα μπορούσε να είχε δοθεί εδώ και καιρό, μέσω μιας τροποποίησης μόλις 11 λέξεων στον νόμο περί Διαχείρισης Μαρίνων.

Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση θα επιτρέπει στην Αρχή Λιμένων Κύπρου, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, να συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες για τη διαχείριση της μαρίνας, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Η σχετική πρόταση νόμου αναμένεται να κατατεθεί τη Δευτέρα, με πρωτοβουλία βουλευτών του Κινήματος Άλμα.

«Η Λάρνακα δεν αντέχει άλλες αναβολές και δικαιολογίες», καταλήγει η ανακοίνωση.