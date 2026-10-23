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Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκε ανάμεσα σε φορείς και κατοίκους της Λάρνακας από όσα αποκαλύφθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών, παρενέβη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να βρεθεί λύση στο νομικό κώλυμα που απαγορεύει στην Αρχή Λιμένων να αναπτύξει και τη μαρίνα Λάρνακας.

Σύμφωνα με δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη «η Κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε συνεχή επαφή με τη Νομική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων που έχουν προκύψει και την άμεση εξεύρεση λύσης, ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, στη βάση του προγραμματισμού που έχει καθοριστεί». Πρόσθεσε ακόμη πως «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο Λάρνακας, κατά την οποία τον ενημέρωσε για τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης».

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη «η Κυβέρνηση παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, στρατηγικής σημασίας για την πόλη, την οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής».

Υπενθυμίζεται πως κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Ρένα Παπαέτη, είχε αναφέρει πως εάν το κράτος επιθυμεί να προχωρήσει σε ανάπτυξη της μαρίνας, θα πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός, αφού η Αρχή Λιμένων δεν μπορεί ν’ αναλάβει το έργο μέσω απευθείας ανάθεσής, αλλά θα πρέπει να υποβάλει προσφορά. Έγινε, μάλιστα, λόγος για ενδεχόμενες νομικές διεκδικήσεις από την τέως ανάδοχο εταιρεία του λιμανιού, Kition Ocean Holdings. Αναφορές που προκάλεσαν οργίλες αντιδράσεις ανάμεσα σε φορείς της Λάρνακας, που είχαν ζητήσει παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας.