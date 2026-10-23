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Ένα διασυνοριακό δίκτυο ψηφιακών πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών, που θα συνδέει την Κύπρο, την Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο, φιλοδοξεί να δημιουργήσει το έργο DigitalCultureRoutes, στο οποίο συμμετέχει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Με προϋπολογισμό περίπου €2,5 εκατ. και διάρκεια δύο ετών, έως τον Ιούλιο του 2028, το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την προβολή πολιτιστικών πόρων και τη σύνδεσή τους με τον τουρισμό.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021–2027, με 80% ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση και 20% εθνική συμμετοχή. Στόχος είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων, η δικτύωση τοπικών φορέων και η δημιουργία πολιτιστικών εμπειριών που θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη των συμμετεχουσών περιοχών.

Οι στόχοι και οι δράσεις του DigitalCultureRoutes παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στη Λεμεσό στις 16 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της διήμερης εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων, που πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Το DigitalCultureRoutes βρίσκεται στο αρχικό στάδιο υλοποίησης, με την ολοκλήρωση του έργου να προγραμματίζεται για τον Ιούλιο του 2028.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Κατά την παρουσίαση του έργου, ο αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΠΑΚ Άθως Αγαπίου αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους, τις προγραμματισμένες δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εστιάζοντας στις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτιστικών και τουριστικών εμπειριών.

Ο καθηγητής του ΤΕΠΑΚ Δημήτρης Σκαρλάτος παρουσίασε, από την πλευρά του, τη συμβολή των τρισδιάστατων τεχνολογιών στην τεκμηρίωση, την προστασία και την προβολή πολιτιστικών αγαθών.

Η αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ψηφιακή καταγραφή και παρουσίαση μνημείων και άλλων στοιχείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ η διασύνδεση των πολιτιστικών πόρων διαφορετικών περιοχών επιδιώκει να διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης και περιήγησης για τους επισκέπτες.

Διασυνοριακή συνεργασία

Στην εναρκτήρια εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, πανεπιστημίων και συνεργαζόμενων οργανισμών από την Κύπρο και την Ελλάδα. Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, Ευάγγελος Ακύλας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης, και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Υφυπουργείου Τουρισμού της Κύπρου.

Στο έργο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), μέσω του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου–Υπολογιστή, η Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κατά τη διήμερη συνάντηση εξετάστηκαν τα επιμέρους πακέτα εργασίας, ο συντονισμός των δράσεων και τα επόμενα στάδια υλοποίησης. Στο πρόγραμμα περιλήφθηκε, επίσης, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου.