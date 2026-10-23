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Με εντάσεις, φωνές και επανειλημμένες παρατηρήσεις από το Δικαστήριο σημαδεύτηκε η σημερινή ακροαματική διαδικασία για τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού. Οι τόνοι ανέβηκαν κατά την αντεξέταση του ειδικού εκπαιδευτικού, τόσο μεταξύ του μάρτυρα κατηγορίας και του συνηγόρου υπεράσπισης του πατέρα, όσο και εντός της δικαστικής αίθουσας, όταν ο πρώτος κατηγορούμενος, πατέρας του Στυλιανού σηκώθηκε από τη θέση του και απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Δικαστηρίου.

Η έντονη αντίδραση του πατέρα εκδηλώθηκε όταν το Δικαστήριο τού υπέδειξε να προσέξει τη συμπεριφορά του. Εκείνος σηκώθηκε και ανέφερε: «Κύριε δικαστά, ούτε εγώ πιστεύω αυτά που λέγονται. Εμένα πυροβολούν και δεν μπορώ να πω τίποτε». Με τον πρόεδρο του δικαστηρίου να του υποδεικνύει, ότι «Παρεκτρέπεστε» και τον πατέρα να απολογείται λέγοντας: «Συγγνώμη, κύριε δικαστά».

Ένταση είχε προηγηθεί και μεταξύ του μάρτυρα και του συνηγόρου υπεράσπισης του πατέρα, Κωνσταντίνου Καζαντζή. Όταν ο μάρτυρας κατηγορίας ανέφερε: «Αντιληφθείτε τον λόγο που είμαστε εδώ. Αυτοκτόνησε ένα μωρό. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να κάνουμε θέατρο ούτε για να λέμε ψέματα», ο συνήγορος αντέδρασε φωνάζοντας: «Συγγνώμη, κύριε, λέτε ότι κάνω θέατρο;»

Το Δικαστήριο παρενέβη, προειδοποιώντας ότι εάν επαναλαμβανόταν ανάλογη κατάσταση, θα αναγκαζόταν να διακόψει τη διαδικασία.

Στο επίκεντρο η μάντρα και η εικόνα του παιδιού

Πρώτος αντεξέτασε τον μάρτυρα κατηγορίας ο συνήγορος του πρώτου κατηγορουμένου, πατέρα του Στυλιανού, Κωνσταντίνος Καζαντζής. Η αντεξέταση επικεντρώθηκε στις αναφορές ότι ο Στυλιανός εργαζόταν στη μάντρα και ότι αρκετές φορές τον έβρισκαν να κοιμάται στο θρανίο. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το παιδί έλεγε καθημερινά τόσο στον ίδιο όσο και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ότι εργαζόταν μέχρι αργά.

Ο κ. Καζαντζής υπέβαλε ότι οι αναφορές αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, καθώς δεν ήταν λογικό ένα παιδί να βόσκει πρόβατα στις 11 το βράδυ. «Δεν είπα ότι βοσκούσε. Είπα ότι εργαζόταν στη μάντρα», διευκρίνισε ο μάρτυρας.

Ακολούθησαν ερωτήσεις για την προσωπική υγιεινή και τη γενικότερη εικόνα του Στυλιανού. Ο ειδικός εκπαιδευτικός επανέλαβε ότι έπαιρνε το παιδί στη βρύση, αλλά οι ακαθαρσίες δεν έφευγαν από πάνω του. Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι αυτό δεν ήταν δυνατόν, αφού, όπως ανέφερε, η συνοδός το έπλενε κάθε πρωί.

Στην υπόδειξη ότι ο Στυλιανός ενδεχομένως να λερωνόταν στο σχολείο, ο μάρτυρας απάντησε ότι άλλο ήταν η σκόνη του γηπέδου και άλλο η λάσπη που, όπως είπε, «ήταν βυθισμένη στα νύχια του παιδιού».

Στη συνέχεια, ο Καζαντζής χαρακτήρισε τουλάχιστον οξύμωρο να υποστηρίζεται ότι ο Στυλιανός μπορούσε να βόσκει και να αρμέγει ζώα ή να βοηθά στο ξεγέννημά τους, αλλά δεν γνώριζε να πλένεται μόνος του. Ο μάρτυρας επανέλαβε ότι όσα είχε αναφέρει αποτελούσαν αναφορές του ίδιου του παιδιού, χωρίς ο ίδιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει οτιδήποτε.

Όταν του υποβλήθηκε ότι ο Στυλιανός ενδεχομένως να ήθελε να μοιάσει στον πατέρα του και γι’ αυτό να έλεγε ότι ξεγεννούσε πρόβατα, ο μάρτυρας απάντησε ότι, σύμφωνα με όσα του έλεγε το παιδί, ο πατέρας του το ανάγκαζε να εργάζεται στη μάντρα.

«Άρα, εσύ ένα χρόνο δεν έκανες κάτι»

Η υπεράσπιση ρώτησε τον μάρτυρα γιατί δεν πήρε ο ίδιος τον Στυλιανό στην Αστυνομία για να προβεί σε καταγγελία. Ο μάρτυρας κατηγορίας εξήγησε ότι στο σχολείο ακολουθείτο συγκεκριμένη ιεραρχία και ότι είχε ενημερώσει τον διευθυντή. Πρόσθεσε πως δεν προέβη προσωπικά σε καταγγελία, αλλά ήταν σίγουρος ότι ο διευθυντής είχε κάνει πολλαπλές αναφορές προς τις ΥΚΕ και την Αστυνομία.

«Άρα, εσύ ένα χρόνο δεν έκανες κάτι», του υπέβαλε ο κ. Καζαντζής, επισημαίνοντας ότι, όταν ένα επτάχρονο παιδί αναφέρει πως εξαναγκάζεται να εργάζεται, ο εκπαιδευτικός όφειλε να ενεργήσει έστω ως πολίτης και να το καταγγείλει. «Πολίτης θα ήμουν αν ήμουν έξω από το σχολείο», απάντησε ο μάρτυρας.

Όταν του υποβλήθηκε ότι δεν το κατήγγειλε γιατί δεν πίστευε όσα του έλεγε το παιδί, αντέδρασε λέγοντας: «Να μην πιστεύω ένα μωρό που εννέα μήνες μού έλεγε το ίδιο πράγμα, που είχε μαυρίλες παντού, πισσωμένα μαλλιά, μαυρισμένο δέρμα; Εσείς τι θα καταλαβαίνατε;»

Ήταν κατά τη διάρκεια αυτής της αναφοράς που το Δικαστήριο υπέδειξε στον πατέρα να προσέξει τις αντιδράσεις του.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε παράλληλα και στην αναφορά του μάρτυρα για την εμφάνιση του παιδιού, κατά την οποία αναφέρθηκε ότι ο Στυλιανός δεχόταν εκφοβισμό επειδή φορούσε μεγαλύτερα ρούχα και παπούτσια. Ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι δεν είχε πει πως δεχόταν εκφοβισμό, αλλά ότι τα άλλα παιδιά τον απομόνωναν λόγω της εμφάνισής του.

«Ήταν στα όρια της κατάθλιψης»

Ερωτηθείς εάν το παιδί τού είχε πει αν ήταν στεναχωρημένος που τα άλλα παιδιά δεν τον έκαναν παρέα, απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ήταν συνεχώς λυπημένος και «στα όρια της κατάθλιψης». Ο κ. Καζαντζής έθεσε τη θέση ότι ο Στυλιανός ήταν ένα χαρούμενο και φιλότιμο παιδί και ότι η κούραση του οφειλόταν στις μαθησιακές του δυσκολίες, με τον μάρτυρα να διαφωνεί.

Ακολούθησε η αντεξέταση από τον συνήγορο της δεύτερης κατηγορουμένης, μητέρας του Στυλιανού, Άγγελο Ιωάννου. Ο μάρτυρας διευκρίνισε ότι έκανε ατομικό μάθημα με τον Στυλιανό και δεν είχε πάντοτε εικόνα του παιδιού από την ώρα που έφτανε στο σχολείο. Επέμεινε, ωστόσο, ότι τον έβλεπαν από το πρωί λερωμένο και ατημέλητο.

Για τη μάντρα ανέφερε ότι το παιδί τού έλεγε συνεχώς πως παρέμενε εκεί μέχρι τις 10 ή τις 11 το βράδυ. Σε ερώτηση εάν είχε περάσει από το μυαλό του το ενδεχόμενο απαγορευμένης παιδικής εργασίας, απάντησε όχι ακριβώς αλλά πως καταπατούνταν κάποια δικαιώματα του παιδιού. Ερωτηθείς για τις ενέργειες του ανέφερε πως ενημέρωνε, όπως είπε, πάντοτε τη διεύθυνση, αλλά όχι γραπτώς, γνωρίζοντας ότι είχαν γίνει αναφορές προς τις ΥΚΕ και την εκπαιδευτική ψυχολόγο. Παράλληλα, ο μάρτυρας απέρριψε το ενδεχόμενο ο Στυλιανός να έλεγε ψέματα ότι εργάζεται ως αργά στην μάντρα, για να αποφύγει τα μαθήματά του, επικαλούμενος την καθημερινά ταλαιπωρημένη εικόνα του.

«Ενδιαφέρον είναι να φύγει το παιδί σου και να το ψάχνεις;»

Σε σχέση με τη μητέρα του Στυλιανού, ο μάρτυρας ανέφερε ότι είχε επαφή μαζί της περίπου τρεις φορές την εβδομάδα και ότι του μιλούσε σε αρκετές περιπτώσεις για καυγάδες και για εγκατάλειψη συζυγικής στέγης. Ερωτηθείς για το περιστατικό κατά το οποίο η μητέρα εμφανίστηκε ανήσυχη στο σχολείο και είπε ότι ο Στυλιανός δεν βρισκόταν στο σπίτι και τον αναζητούσαν, ο συνήγορος υπέβαλε ότι η ενέργειά της να ενημερώσει τη διεύθυνση έδειχνε ενδιαφέρον, με τον μάρτυρα να απαντά, «Ενδιαφέρον είναι να φύγει το παιδί σου και να το ψάχνεις;»

Οι πολυθεματικές και η θέση περί καθοδήγησης

Τελευταίος αντεξέτασε τον μάρτυρα ο συνήγορος της τρίτης κατηγορουμένης, λειτουργού των ΥΚΕ, Βίκτωρας Ακάμας, εστιάζοντας στις διαφοροποιήσεις μεταξύ της κατάθεσης του 2020 και όσων αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο. Ο μάρτυρας είπε ότι θυμήθηκε το περιεχόμενό της όταν την ξαναδιάβασε, αφού του την παρέδωσε η Κατηγορούσα Αρχή με τον κ. Ακάμα να υποβάλλει ότι η συνάντηση αυτή συνιστούσε καθοδήγηση μάρτυρα, κάτι που ο ειδικός εκπαιδευτικός απέρριψε.

Παραπέμποντας στα πρακτικά των πολυθεματικών συναντήσεων, η υπεράσπιση επισήμανε ότι καταγράφηκε μεγάλη πρόοδος του Στυλιανού, μείωση των εκρήξεων θυμού και θέληση να κάνει τις εργασίες του, με τον μάρτυρα να απαντά ότι, η καταγραφή αφορούσε τη θέλησή του και όχι το κατά πόσο τις εκτελούσε, ενώ για τις μη αναφορές των πρακτικών στα περί κούρασης και εργασίας στη μάντρα, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν συνέτασσε ο ίδιος τα πρακτικά.

Ο κ. Ακάμας στην πορεία παρέπεμψε εκ νέου τον μάρτυρα στα πρακτικά της πολυθεματικής, στα οποία, όπως είπε, αναγραφόταν με κεφαλαία γράμματα ότι ο Στυλιανός ήταν «πολύ καλός» στα Μαθηματικά, με τον μάρτυρα να απαντά ότι δεν θυμόταν τι είχε λεχθεί πριν από τόσα χρόνια.

Ο κ. Ακάμας υπέβαλε στο μάρτυρα ότι, μετά την τρίτη τάξη, ο Στυλιανός είχε λάβει βραβεία και αριστεία, με τον ειδικό εκπαιδευτικό να απαντά ότι δεν το γνώριζε.

Ολοκληρώνοντας την αντεξέτασή του, ο Ακάμας υπέβαλε ότι τόσο οι αναφορές του μάρτυρα ενώπιον του Δικαστηρίου όσο και όσα περιλαμβάνονταν στην ένορκη κατάθεσή του είχαν γίνει κατόπιν καθοδήγησης.