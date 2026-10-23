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Καταζητείται ο YASIR QUNBUS, 24 την από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης κατοικίας, απαγωγής και ληστείας, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 18/10/2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Πρόκειται για υπόθεση που έγινε τα ξημερώματα της 18ης Οκτωβρίου, 2026 στη Λευκωσία. Όπως καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από 24χρονο, άγνωστοι διέρρηξαν την οικία του και αφού τον κτύπησαν, τον μετέφεραν σε διάφορες περιοχής της Λευκωσίας και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν. Οι δράστες φέρονται επίσης να έκλεψαν από το σπίτι του 24χρονου, μια τσάντα η οποία περιείχε ένα κινητό τηλέφωνο και μια τραπεζική κάρτα.

Για την υπόθεση, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 34χρονου, ο οποίος συνελήφθη στις 19/10/2026 δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Στις 20/10/2026 οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του.

Από περαιτέρω εξετάσεις, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 24χρονου YASIR QUNBUS, βάσει της οποίος εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του και καταζητείται.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.