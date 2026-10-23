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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν σήμερα έπειτα από επίθεση ενόπλων μέσα σε ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη νότια Ιορδανία, μια επίθεση που ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι διαπράχθηκε από «ομάδα εξτρεμιστών». Ο βασιλιάς Αμπντάλα, σε ανάρτησή του στο Twitter, έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

«Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο χωριό Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ, ενώ περίπου 10 άλλοι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας. Είκοσι επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται.

«Δύο ένοπλοι βγήκαν από ένα όχημα και άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια μιας επικήδειας τελετής που έφευγε από την εκκλησία στο Χαμούντ», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό των δραστών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμεντ αλ Μομάνι ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας.

🇯🇴 More security footage has emerged showing the attackers from today's shooting in Jordan…



One of their weapons apparently MALFUNCTIONED before they reached the church.



There were 3 attackers, one carrying an automatic weapon, and two armed with handguns.



One of the… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 23, 2026

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ δήλωσε στο almamlakatv.com πως τέτοιες επιθέσεις «δεν θα μας ωθήσουν να εγκαταλείψουμε τη γη μας». «Αν το μήνυμα στοχεύει να μας ξεριζώσει από την ιερή μας γη και να μας εκτοπίσει από αυτήν, θα αυξήσει μόνο την προσκόλλησή μας σε αυτήν και τις ρίζες μας σε αυτήν. Και ανεξάρτητα από το πόσο έντονα γίνονται τα γεγονότα γύρω μας ή πόσο μας πλήττουν, δεν θα μας ωθήσουν να εγκαταλείψουμε τη γη μας, γιατί είμαστε οι γιοι αυτής της γης και οι ζωντανές ρίζες της και οι συνεργάτες της στην ιστορία της, παρούσα και μελλοντική, και θα παραμείνουμε σε αυτήν ως μάρτυρες της πίστης, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες είναι οι προκλήσεις και πόσο αυξάνονται οι δοκιμασίες», ανέφερε.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Mamlaka ότι τα άτομα πυροβόλησαν για πέντε λεπτά πριν φύγουν. Σύμφωνα με αυτόν, 150 έως 200 άτομα ήταν παρόντα τη στιγμή των πυροβολισμών, τόσο εντός όσο και εκτός της εκκλησίας. Επιβεβαίωσε ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα πολλά θύματα, κυρίως μεταξύ ατόμων ηλικίας μεταξύ 50 και 70 ετών.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο βασιλιάς Αμπντάλα αναφέρει: «Η τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Καράκ θα αντιμετωπιστεί με την πιο σκληρή αντίδραση. Όσοι παραπλανώνται πιστεύοντας ότι μπορούν να διχάσουν τους Ιορδανούς με τις σφαίρες τους δεν έχουν καμία ελπίδα μπροστά στην ενότητά μας. Όλοι οι Ιορδανοί, από το βορρά μέχρι το νότο, είναι σύντροφοι στην ίδια γη και στο ίδιο πεπρωμένο, και τίποτα δεν μπορεί να τους χωρίσει. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των μαρτύρων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Κάθε ζωή είναι πολύτιμη και θα χτυπήσουμε με πυγμή όσους τολμούν να απειλήσουν το έθνος μας».

The terrorist attack against Karak will be met with the harshest retaliation. Those who delude themselves into thinking that they can divide Jordanians with their bullets have no chance in the face of our unity. All Jordanians, from north to south, are partners in land and fate,… — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 23, 2026

«Θα αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατική ενέργεια που είχε ως στόχο το Καράκ με τις αυστηρότερες ποινές. Και όποιος φαντάζεται ότι οι σφαίρες της προδοσίας μπορούν να διαιρέσουν τις τάξεις των Ιορδανών, θα αποτύχει στην προσπάθειά του μπροστά στην αντοχή και την ενότητά μας. Όλοι οι Ιορδανοί, από το βορρά της πατρίδας μέχρι το νότο της, είναι σύμμαχοι στην πατρίδα και στη στάση μας, και καμία προδοσία δεν θα καταφέρει να διχάσει τις τάξεις τους. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των μαρτύρων και τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Το αίμα των Ιορδανών είναι πολύτιμο, και θα χτυπήσουμε με πυγμή όποιον τολμήσει να παραβιάσει τα όρια αυτής της χώρας», αναφέρει σε άλλο μήνυμα.

سنواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات. ومن توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا. جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) October 23, 2026

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

“Είμαστε βαθύτατα συγκλονισμένοι και θλιμμένοι από την αποτρόπαιη τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο μια νεκρώσιμη πομπή στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας”, τόνισε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο ‘X’.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της “προς τους Ιορδανούς φίλους μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή”.

“Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον λαό και την Κυβέρνηση του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες”, κατέληξε το ΥΠΕΞ.

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας

Την βαθύτατη οδύνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ιδίου προσωπικώς για τα θύματα της επίθεσης ενόπλων στον ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Χμούντ του Κυβερνείου του Καράκ της Ιορδανίας εξέφρασε η Α.Θ.Παναγιότηςο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, το βράδυ της Παρασκευής.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος βρίσκεται για επίσκεψη στην Ρώμη, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση προς τους πιστούς που βρισκόντουσαν στον ελληνορθόδοξο Ναό. Επεσήμανε δε ότι κάθε τρομοκρατική ενέργεια στην πραγματικότητα στρέφεται κατά της ειρηνικής συνυπάρξεως λαών, θρησκειών και πολιτισμών, η οποία είναι ζωτικής σημασίας ιδιαιτέρως για την πολύπαθη Μέση Ανατολή.

Ο Παναγιώτατος ευχήθηκε ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των αθώων θυμάτων της επίθεσης και ζήτησε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να διαβιβάσει προς τους οικογενείς αυτών τα θερμά συλλυπητήρια και την συμπαράσταση του. Ευχήθηκε, επίσης, ταχεία αποκατάσταση της υγείας των τραυματιών.

protothema.gr / AΠΕ-ΜΠΕ