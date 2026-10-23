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Αυστηρότερες ποινές για όσους σταθμεύουν παράνομα σε χώρους που προορίζονται για άτομα με αναπηρία προωθεί με πρόταση νόμου ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αποστόλου. Η πρόταση κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής και παραπέμφθηκε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών για συζήτηση.

Η νομοθετική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης στάθμευσης σε χώρους που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία, το οποίο, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση, παρουσιάζει έξαρση.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η αύξηση του υφιστάμενου εξώδικου προστίμου από €300 σε €400, για το αδίκημα της στάθμευσης ή και εγκατάλειψης οχήματος από μη δικαιούχο πρόσωπο σε χώρο στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, εισάγεται πρόνοια για αύξηση του προστίμου σε περίπτωση που ο οδηγός επαναλάβει την παράβαση εντός τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου. Η χρηματική επιβάρυνση, από €400 που είναι σήμερα, αυξάνεται στα €500.

Βασικός στόχος της πρότασης είναι η ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, μέσω της αυστηροποίησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και της αποτροπής τέτοιων παραβάσεων.

Στην αιτιολογική έκθεση τονίζεται ότι η απρόσκοπτη διακίνηση των ατόμων με αναπηρία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίησή τους και τη συμμετοχή τους στα κοινά. Υπό αυτό το πρίσμα, η διασφάλιση της διαθεσιμότητας των ειδικά διαμορφωμένων χώρων στάθμευσης συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα των δικαιούχων να μετακινούνται χωρίς εμπόδια.

Η πρόταση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, όπου θα εξεταστούν οι προτεινόμενες αλλαγές, προτού προωθηθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια. Μέχρι την ενδεχόμενη ψήφιση και θέση της σε ισχύ, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο πρόστιμο των €300.