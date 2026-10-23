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Στην καταγραφή περίπου 9.000 σημείων στάσεων λεωφορείων παγκύπρια προχωρεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων, με διαγωνισμό ύψους €420.000.

Στόχος είναι να μπουν σε τάξη τα στοιχεία των στάσεων, να διορθωθούν λανθασμένες πληροφορίες που φτάνουν στους επιβάτες και να καταγραφούν οι παρεμβάσεις που γίνονται στο πλαίσιο του έργου κατασκευής και τοποθέτησης νέων στεγάστρων.

Στην όλη διαδικασία περιλαμβάνονται και περίπου 3.700 σημεία στάσεων μαθητικών λεωφορείων, τα οποία, όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί ηλεκτρονικά στο Σύστημα Τηλεματικής.

Ο διαγωνισμός έρχεται σε μια περίοδο που η πληροφόρηση των επιβατών αποτελεί ένα από τα σοβαρά προβλήματα των δημόσιων συγκοινωνιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσφατη διαδικτυακή έρευνα του philenews, σε συνεργασία με την Prime Market Research & Consulting Ltd, στην οποία συμμετείχαν 3.221 αναγνώστες, το 94% όσων απάντησαν στο σχετικό ερώτημα δήλωσε ότι δεν βρίσκει εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζεται για τις μετακινήσεις του.

Στην ίδια έρευνα, το 43% όσων απάντησαν για τους λόγους μη χρήσης των λεωφορείων ανέφερε ότι δεν υπάρχει κατάλληλη διαδρομή, το 30% επικαλέστηκε τα αραιά δρομολόγια και το 28% την αναξιοπιστία στην τήρηση των ωραρίων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ο γενικός στόχος είναι η καταγραφή «όλων των παρεμβάσεων σε στάσεις λεωφορείων», για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Τηλεματικής, την «παροχή ορθών πληροφοριών προς το κοινό» και τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των υποδομών που προκύπτουν από την κατασκευή και τοποθέτηση νέων στεγάστρων.

Η καταγραφή αφορά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Τμήματος, περίπου 5.300 σημεία στάσεων της τακτικής υπηρεσίας και άλλα 3.700 που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών.

Από τις οθόνες μέχρι τα γκράφιτι

Αρκετά αναλυτικός είναι ο κατάλογος των ελέγχων που θα γίνουν σε κάθε στάση. Σύμφωνα με τα έγγραφα, η αποτύπωση σημείου στάσης θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων:

i. Ακριβή Θέση (συντεταγμένες) με ακρίβεια 30 εκ. ή λιγότερο. Το σημείο στάσης λαμβάνεται ο πυλώνας με τη σήμανση στάσης λεωφορείου.

ii. Τύπος στεγάστρου,

iii. ‘Ύπαρξη αριθμού στάσης και ορθότητα,

iv. Ύπαρξη ονόματος στάσης και ορθότητα,

v. Κατάσταση ονόματος στο ψηλά πάνω φτερό πυλώνα,

vi. Ύπαρξη ηλεκτρονικής οθόνης και αν εργάζεται ορθά (παρουσιάζει ορθή πληροφόρηση και λειτουργεί η ηχητική ανακοίνωση και ακούγεται ορθά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα), ή ύπαρξη έντυπης πληροφόρησης για πελάτη να κατεβάσει την εφαρμογή ΜΟΤΙΟΝ και την εφαρμογή FIXCYRPUS.

vii. Ύπαρξη πληροφόρησης για διαδρομές και ωράρια,

viii. Ύπαρξη διαφημιστικού του Προγράμματος ΘΑλΕΙΑ,

ix. Κατάσταση στεγάστρου (καθαρό, με γκράφιτι, με ζημιά, ανοικτές πόρτες),

x. Κατάσταση γύρω από το στέγαστρο (πεζοδρόμιο, παράνομη στάθμευση, εξοπλισμός που έπρεπε να αφαιρεθεί – π.χ. παλαιά πινακίδα στάσης κτλ.),

xi. Καθαρό διαθέσιμο πλάτος από πυλώνα μέχρι μπροστινή λίνια πεζοδρομίου,

xii. Ύπαρξη διάβασης πεζών ή φώτα τροχαίας,΄

xiii. Ύπαρξη ποδηλατοστατών ή ύπαρξη ποδηλάτων χωρίς ποδηλατοστάτες,

xiv. Πρόσβαση σε πίσω περιοχή,

xv. Ημερομηνία και ώρα καταγραφής.

xvi. Φωτογραφικό Υλικό που να καλύπτει τα πιο πάνω,

Σύστημα Τηλεματικής

Πέραν της καταγραφής των υποδομών, ο ανάδοχος θα αναλάβει και την ψηφιοποίηση των δεδομένων των στάσεων, ώστε να υπάρχει σωστή αρίθμηση, ονομασία και σύνδεσή τους με τις διαδρομές των λεωφορείων.

Τα στοιχεία θα μεταφέρονται στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών QGIS Gnosis του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ενώ σε συνεργασία με την εταιρεία GMV Sistemas θα γίνεται μηνιαία επικαιροποίηση του Συστήματος Τηλεματικής για τη διόρθωση της ακριβούς θέσης των στάσεων, της ονοματολογίας και της σύνδεσής τους με τα δρομολόγια.

Στα έγγραφα προβλέπεται επίσης η δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου καταγραφής δεδομένων στο πεδίο, κατάλληλου για κινητά τηλέφωνα Android και tablets, με αυτόματη μεταφορά των πληροφοριών σε κεντρική βάση δεδομένων.

Παράλληλα, ο ανάδοχος θα προχωρεί σε διαβούλευση με τις εταιρείες λεωφορείων για ενδεχόμενες αλλαγές στις ονομασίες στάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τοπικά ονόματα ή σημαντικά κτήρια και υπηρεσίες που αναγνωρίζονται από τους επιβάτες.

Σύμβαση οκτώ χρόνων

Η σύμβαση θα έχει συνολική διάρκεια οκτώ χρόνια. Τα πρώτα τρία αφορούν την καταγραφή και ψηφιοποίηση των δεδομένων, ενώ για τα επόμενα πέντε προβλέπεται συντήρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων.

Από τα €420.000 του εκτιμώμενου προϋπολογισμού, τα €350.000 αφορούν την αρχική υλοποίηση και τα υπόλοιπα €70.000 τις υπηρεσίες συντήρησης, οι οποίες θα παρέχονται κατόπιν οδηγιών του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Στα έγγραφα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στους κινδύνους από καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης. Όπως σημειώνεται, ενδεχόμενη καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το κυρίως έργο κατασκευής και τοποθέτησης στεγάστρων, προκαλώντας οικονομικές απώλειες για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και «συνεχή παρουσίαση λανθασμένων πληροφοριών στο κοινό που χρησιμοποιεί τις Δημόσιες Μεταφορές».