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Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε ο 24χρονος που συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για τη ληστεία σε κατοικία στη Σφαλαγιώτισσα, με το Δικαστήριο να διατάζει την κράτησή του για περίοδο έξι ημερών. Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 24χρονος, ανακρινόμενος προφορικώς, φέρεται να ομολόγησε ότι, κατόπιν οδηγιών ενός εκ των τριών προσώπων που εξακολουθούν να καταζητούνται για την υπόθεση, μετέβη για να παραλάβει την κλοπιμαία περιουσία και να τη θέσει υπό τη φύλαξή του.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν μέχρι στιγμής, η αξία της κλαπείσας περιουσίας ξεπερνά τις €300.000.

Οι ανακριτές έφτασαν στα ίχνη του 24χρονου έπειτα από τη λήψη και αξιολόγηση πληροφοριών από την ανακριτική ομάδα που διερευνά την υπόθεση. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι μέρος της κλαπείσας περιουσίας, και συγκεκριμένα κοσμήματα, είχε περιέλθει στην κατοχή ανυποψίαστου προσώπου στη Λεμεσό.

Η οικία του συγκεκριμένου προσώπου τέθηκε υπό παρακολούθηση, καθώς, σύμφωνα με την πληροφορία που είχαν ενώπιόν τους οι Αρχές, συνεργάτης των δραστών αναμενόταν να μεταβεί εκεί για να παραλάβει τα κοσμήματα. Στις 22 Οκτωβρίου 2026 το απόγευμα, ο ύποπτος εμφανίστηκε στο σημείο και ανακόπηκε από μέλη του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λεμεσού. Από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε προέκυψε ότι τα κλοπιμαία είχαν μεταφερθεί στον ανυποψίαστο πολίτη από έναν εκ των συλληφθέντων, μετά τη διάπραξη της ληστείας.

Τα περίπου 70 τεμάχια κοσμημάτων παραλήφθηκαν από την Αστυνομία και τέθηκαν υπό φύλαξη για περαιτέρω εξετάσεις.

Πέντε πρόσωπα υπό κράτηση – Τρεις εξακολουθούν να καταζητούνται

Για την υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών πέντε πρόσωπα, ενώ άλλα τρία εξακολουθούν να καταζητούνται. Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ληφθεί 11 καταθέσεις και έχουν διενεργηθεί πέντε έρευνες, κατά τις οποίες παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων, καθώς και μέρος της κλαπείσας περιουσίας.

Παράλληλα, παραλήφθηκε υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, το οποίο αξιολογήθηκε από τους ανακριτές.

Οι εξετάσεις αναμένεται να συνεχιστούν και στην επαρχία Πάφου, όπου διαμένει ο 24χρονος, ενώ αναμένεται να ελεγχθεί και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή της κατοικίας όπου είχαν μεταφερθεί τα χρυσαφικά.

Για την ολοκλήρωση των ερευνών εκτιμάται ότι θα ληφθούν ακόμη περίπου 15 καταθέσεις από πρόσωπα του επαγγελματικού και φιλικού περιβάλλοντος των υπόπτων, καθώς και από άτομα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την υπόθεση και με το σημείο όπου εντοπίστηκε η κλαπείσα περιουσία.

Επιπρόσθετα, θα ληφθούν συμπληρωματικές καταθέσεις από τους παραπονούμενους, ενώ η Αστυνομία αναμένεται να υποβάλει αίτημα για έκδοση διατάγματος πρόσβασης σε τηλεπικοινωνιακά δεδομένα.

Στο πλαίσιο των περαιτέρω εξετάσεων προγραμματίζονται, επίσης, δύο αναγνωριστικές παρατάξεις και υποδείξεις σκηνών, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για εντοπισμό της υπόλοιπης κλαπείσας περιουσίας, η οποία δεν έχει ακόμη ανευρεθεί.