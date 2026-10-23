Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Καρπούς απέφεραν οι ενέργειες της Αστυνομίας, γύρω από την γκανγκστερική ληστεία που σημειώθηκε στην περιοχή Σφαλαγγιώτισσα στη Λεμεσό.

Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν στο ΤΑΕ Λεμεσού και μετά από συντονισμένη επιχείρηση μελών του ΤΑΕ και ΟΠΕ Λεμεσού εντοπίστηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά τα οποία αποτελούν κλοπιμαία περιουσία της ληστείας και συνελήφθη ο 24χρονος.

Εναντίον του 24χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Ο 24χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν άλλα πέντε πρόσωπα στις 22 Οκτωβρίου 2026, για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων. Οι πέντε ύποπτοι τελούν υπό οκταήμερη κράτηση, δυνάμει διατάγματος προσωποκράτησης που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού.

Η διερευνώμενη υπόθεση αφορά καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία από ζεύγος που διαμένει στη Λεμεσό, σύμφωνα με την οποία, γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα της 08/10/2026, άγνωστα πρόσωπα εισήλθαν στην οικία τους και, αφού τους ακινητοποίησαν, απέσπασαν χρηματικό ποσό ύψους 5.000 ευρώ και 1.000 δολαρίων ΗΠΑ, καθώς και χρυσαφικά συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Για την υπόθεση καταζητούνται τρία πρόσωπα, τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες, 22 Οκτωβρίου 2026, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που ενδέχεται να συμβάλουν στον εντοπισμό τους και στη διερεύνηση της υπόθεσης ληστείας και διάρρηξης κατοικίας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.



